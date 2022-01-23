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Мураєв прокоментував дані розвідки про те, що він має очолити окупаційний уряд

23/01/2022 13:28

Колишній народний депутат, проросійський політик Євгеній Мураєв заперечив дані західних розвідок про те, що він може очолити уряд України в разі вторгнення військ РФ.

Про це він сказав у коментарі “Українській правді” в неділю, 23 січня.

“Це якась дурниця. Мені  вже чотири роки заборонено в’їзд в Росію (на підставі т.зв. санкцій РФ проти нього“Н”). Якби в мене були активи в Росії, вони були би замороженими, хоча в мене там ніколи не було нічого. Ви можете подивитися викладену мною програму – у нас з ними різне бачення розвитку країни. Україна має бути сильною і суверенною державною. Тому складно уявити, щоб у мене була якась комунікація з росіянами. Я вважаю, що та інформація, яку ми зараз бачимо – це непрофесіоналізм. Тому я сподіваюся на вибачення”, – сказав Мураєв.

При цьому, на його думку, Україна має повернути свій нейтральний позаблоковий статус, “назавжди звільнившись від зовнішнього управління”.

Він також вважає, що асоціацію з ЄС потрібно переглянути “на користь України або взагалі відмовитися від неї”.

Раніше Мураєв заявляв, що бойові дії на Сході України нібито є внутрішнім “громадянським конфліктом”, а “Росія допомагає “ДНР” і “ЛНР” грошима, технікою, інструкторами, так само, як США допомагали ЗСУ і Нацгвардії”.

Крім цього, він називав Революцію Гідності “державним переворотом”.

Як інформувала “Новинарня“, 22 січня британський мовник ВВС з посиланням на МЗС країни повідомив про те, що викрито докази змови щодо встановлення проросійського маріонеткового режиму на чолі з колишнім народним депутатом Євгенієм Мураєвим.
За даними CNN, американська розвідка підтвердила цю інформацію.

Євгеній Мураєв. Фото: ГлавкомНацрада ухвалила санкції щодо телеканалу “Наш” через вислови екснардепа Мураєва

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Україна

Мураєв прокоментував дані розвідки про те, що він має очолити окупаційний уряд

Колишній народний депутат, проросійський політик Євгеній Мураєв заперечив дані західних розвідок про те, що він може очолити уряд України в разі вторгнення військ РФ. Про це він сказав у...

Війна з Росією

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