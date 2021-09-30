Нацрада ухвалила санкції щодо телеканалу “Наш” через вислови екснардепа Мураєва

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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у четвер, 30 вересня, розглянула результати позапланової безвиїзної перевірки телеканалу “Наш”, проведеної на підставі моніторингу ефіру за 22 червня.

Про це інформує пресслужба Нацради.

Моніторинг мав з’ясувати, чи усунув ліцензіат порушення, зафіксовані двома попередніми рішеннями регулятора.

“Телеканал не лише не усунув порушення законодавства і не виконав вимог цих двох рішень та не сплатив двох штрафів загальною сумою понад 228 тис. грн, а й припустився нових порушень законодавчих норм щодо поширення висловлювань, які містять мову ворожнечі й ненависті. Національна рада звернеться до суду із позовом про анулювання ліцензії”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, моніторинг мовлення за 22 червня 2021 року зафіксував в ефірі ліцензіата пряму трансляцію передачі “Важливе” (з повторами 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня 2021 року). Тема обговорення стосувалася 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Гостем програми був народний депутат VII та VIII скликань, проросійський політик Євген Мураєв. Він стверджував, що нині триває геноцид та війна проти українського народу як частини слов’янського світу з боку країн Європейського Союзу.

У Нацраді наголосили, що висловлювання Мураєва не відображають об’єктивну ситуацію і свідчать про наміри вплинути на аудиторію телеканалу, щоби викликати у глядача негативні емоції, неприязне ставлення до влади та окремих осіб, сформувати стереотипний образ країн Європейського Союзу та народів, які до нього входять, як “історично латентного ворога”.

При цьому, як наголошує регулятор, ведучі передачі не відреагували в прямому ефірі на слова гостя про факт існування одного з найважчих кримінальних злочинів – геноциду.

“Глядачам не надали пояснень і не навели достовірних фактів. Не було вжито жодних дій, щоби зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі, не було подано альтернативної точки зору щодо такого чутливого для національної безпеки України питання”, – заявили в Нацраді.

Регулятор заявляє, що працівники “Нашого” проігнорували обов’язки та відповідальність перед українським суспільством, бо й повторні трансляції передачі (десять разів) у запису, що передбачає можливість перевірити достовірність поширеної інформації і не допустити в ефір висловів і тверджень, які мають ознаки закликів до розпалювання ворожнечі, відбувалися без змін та модерації.

У Нацраді наголошують, що

“редакційна позиція телеканалу “Наш” парадоксальним чином збігається з пропагандистською позицією країни-агресора”.

Отже, Нацрада визнала, що ТОВ “Наш 365” порушив абзац четвертий частини другої статті 6, пункти а), б) та в) частини першої статті 59 ЗУ “Про телебачення і радіомовлення”.

Також визнано наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня 2021 року.

У рішенні регулятора зазначено, що мовник не виконав пункт 6 рішення Національної ради від 28 квітня 2021 року № 483, пункт 1 розпорядження Національної ради від 30 квітня 2021 року № 17/760 про усунення порушень законодавства та пункт 5 рішення Національної ради від 28 квітня 2021 року № 484, пункт 1 розпорядження Національної ради від 30 квітня 2021 року № 17/759 про усунення порушень законодавства. Тому регулятор, керуючись пунктом в) частини п’ятої статті 37 та частиною тринадцятою статті 72 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу “Наш”.

Зазначається, що рішення про звернення з позовом до суду про анулювання ліцензії телеканалу “Наш” через систематичні порушення законодавчих норм, які стосуються поширення мови ворожнечі і ненависті та невиконання рішень Національної ради, вже ухвалювалися щодо цього мовника раніше – 19 серпня та 2 вересня 2021 року.

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Крім того, Національна рада розглянула також результати позапланової безвиїзної перевірки “Максі-ТВ” (ТОВ “Наша Прага”, м. Київ), де також 22 червня було зафіксовано пряму трансляцію цієї самої передачі та її повтори 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня. Регулятор визнав, що ця юридична особа припустилася таких самих порушень норм законодавства, як і ТОВ “Наш 365”, і що в ефірі мовника наявне розпалювання ворожнечі і ненависті.

Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, Національна рада застосувала до ТОВ “Наша Прага” санкцію “стягнення штрафу” у сумі 119 544,75 грн, що становить 25% розміру ліцензійного збору. Товариство має сплатити ці кошти до державного бюджету впродовж місяця. Також мовника зобов’язано з дня набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

Регулятор призначив обом ліцензіатам – ТОВ “Наш 365” і ТОВ “Наша Прага” – позапланові безвиїзні перевірки на звернення уповноваженого із захисту державної мови. Буде перевірено, чи виконують ці юридичні особи, які транслюють однакові передачі, норми ЗУ “Про телебачення і радіомовлення” щодо обов’язкової частки державної мови в ефірі у визначені законом проміжки часу.

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