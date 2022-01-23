Росія протискає Мураєва на посаду глави уряду в Україні, – ВВС

Євгеній Мураєв

На тлі зростання загрози масштабного вторгнення військ РФ в Україну Москва може протиснути призначення главою уряду проросійської фігури – Євгенія Мураєва.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в матеріалі ВВС, оприлюдненому ввечері в суботу, 22 січня.

“Велика Британія звинуватила президента Путіна у змові щодо встановлення промосковської фігури на чолі уряду України. Міністерство закордонних справ пішло на незвичайний крок, назвавши колишнього народного депутата України Євгена Мураєва потенційним кандидатом від Кремля”, – зазначено в статті британського суспільного мовника.

У тексті знову згадано про те, що Кремль перекинув 100 тисяч військових до кордону з Україною, а уряд Сполученого Королівства попередив, що росіяни зіткнуться з серйозними наслідками та втратами у разі вторгнення.

ВВС вказує, що Мураєв має свої медіа й партію (“Наші”), але наразі втратив місце в українському парламенті.

Він нібито може очолити уряд України під тиском РФ.

Крім того, в британському МЗС назвали імена чотирьох інших українських політиків, які підтримують зв’язки з російськими спецслужбами на тлі ескалації. Зазначається, що деякі з цих осіб контактували з офіцерами російської розвідки, які працювали над планом вторгнення.

“Серед них – Микола Азаров, який обіймав посаду прем’єр-міністра за проросійського президента Віктора Януковича, що був повалений у 2014 році та потім втік до РФ і створив так званий “уряд у вигнанні”, – ідеться в статті.

Також ц цьому контексті називають Володимира Сівковича, колишнього заступника голови РНБО України, який цього тижня потрапив під санкції США за співпрацю з російською розвідкою.

Інші згадані особи – Сергій Арбузов та Андрій Клюєв, також члени Партії регіонів, які за часів Януковича були віцепрем’єр-міністрами.

Нагадаємо, станом на кінець 2021 року президентський рейтинг Євгенія Мураєва становив майже 7%.

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