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Незважаючи на критику, підтримка Зеленського і “Слуги народу” зросла, – “Рейтинг”

22/12/2021 17:10

У грудні рейтинг президента Зеленського і його партії “Слуга народу” не знизилися, а, навпаки, дещо зросли.

Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого Соціологічною групою “Рейтинг” у середу, 22 грудня.

Як зазначено в пресрелізі “Рейтингу”, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то:

  • 24,2% проголосували б за Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором),
  • 13,7% підтримали б Петра Порошенка,
  • 9,6% – Юлію Тимошенко,
  • 9,2% – Юрія Бойка,
  • 6,9% – Євгена Мураєва,
  • 6,8% – Дмитра Разумкова,
  • 6,7% – Ігоря Смешка,
  • 6,2% – Володимира Гройсмана,
  • 3,1% – Олега Ляшка.

Рейтинги інших кандидатів – менші за 3%.

Листопадові дані “Рейтингу” свідчили, що 23,1% проголосували б за Зеленського, 13,3% – Порошенка, 10,7% – Тимошенко.

Уже після цього відбулися пресмарафон Зеленського, загострення його протистояння з Ахметовим і Порошенком, подальший перехід медіагрупи Ахметова до різкої критики Зеленського, вихід розслідування щодо дня народження Єрмака тощо.

Результати опитування 16-18 грудня 2021:

Парламентські вибори

Рейтинг партій очолює партія “Слуга народу”, яку готові підтримати 19,2% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором (у листопаді – 18,0%).

За партію “Європейська солідарність” зараз віддають голоси 14,1%, ВО “Батьківщина” – 11,1%, “Опозиційна платформа – За життя” – 10,5%.

Партію “Українська стратегія Гройсмана” підтримують 6,8%, партію “Сила і честь” – 6,5%, партію Разумкова “Розумна політика” – 6,0%, партію Мураєва “Наші” – 5,7%.

Близькі до прохідного 5-відсоткового бар’єру також Радикальна партія Ляшка – 4,2%, “УДАР Віталія Кличка” – 4,0% та ВО “Свобода” – 3,5%.

Менше 3% мають партія Шарія – 2,6%, партія “Голос” – 2,2%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Терміни проведення опитування: 16-18 грудня 2021 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. 

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Україна

Незважаючи на критику, підтримка Зеленського і “Слуги народу” зросла, – “Рейтинг”

У грудні рейтинг президента Зеленського і його партії “Слуга народу” не знизилися, а, навпаки, дещо зросли. Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого Соціологічною групою “Рейтинг” у середу, 22 грудня....

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