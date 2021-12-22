Незважаючи на критику, підтримка Зеленського і “Слуги народу” зросла, – “Рейтинг”

У грудні рейтинг президента Зеленського і його партії “Слуга народу” не знизилися, а, навпаки, дещо зросли.
Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого Соціологічною групою “Рейтинг” у середу, 22 грудня.
Як зазначено в пресрелізі “Рейтингу”, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то:
Рейтинги інших кандидатів – менші за 3%.
Листопадові дані “Рейтингу” свідчили, що 23,1% проголосували б за Зеленського, 13,3% – Порошенка, 10,7% – Тимошенко.
Уже після цього відбулися пресмарафон Зеленського, загострення його протистояння з Ахметовим і Порошенком, подальший перехід медіагрупи Ахметова до різкої критики Зеленського, вихід розслідування щодо дня народження Єрмака тощо.
Результати опитування 16-18 грудня 2021:
Рейтинг партій очолює партія “Слуга народу”, яку готові підтримати 19,2% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором (у листопаді – 18,0%).
За партію “Європейська солідарність” зараз віддають голоси 14,1%, ВО “Батьківщина” – 11,1%, “Опозиційна платформа – За життя” – 10,5%.
Партію “Українська стратегія Гройсмана” підтримують 6,8%, партію “Сила і честь” – 6,5%, партію Разумкова “Розумна політика” – 6,0%, партію Мураєва “Наші” – 5,7%.
Близькі до прохідного 5-відсоткового бар’єру також Радикальна партія Ляшка – 4,2%, “УДАР Віталія Кличка” – 4,0% та ВО “Свобода” – 3,5%.
Менше 3% мають партія Шарія – 2,6%, партія “Голос” – 2,2%.
Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.
Терміни проведення опитування: 16-18 грудня 2021 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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