РНБО ввела санкції проти телеканалу “НАШ”

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу “НАШ”, який належить екснардепу Євгенію Мураєву.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після засідання РНБО в Харкові 11 лютого.
Питання доповідав голова СБУ Іван Баканов.
“Введені обмежувальні санкції проти компанії “Наша Прага”, проти компанії НАШ 24″, “НАШ 365″ і команії, яка безпосередьо є, наскільки ми проінформовані, володарем всіх цих компаній і знахдиться на Кіпрі в місті Лімасол”, – сказав Данілов.
Санкції впроваджені терміном на п’ять років.
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