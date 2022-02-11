РНБО ввела санкції проти телеканалу “НАШ”

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Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції стосовно телеканалу “НАШ”, який належить екснардепу Євгенію Мураєву.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після засідання РНБО в Харкові 11 лютого.

Питання доповідав голова СБУ Іван Баканов.

“Введені обмежувальні санкції проти компанії “Наша Прага”, проти компанії НАШ 24″, “НАШ 365″ і команії, яка безпосередьо є, наскільки ми проінформовані, володарем всіх цих компаній і знахдиться на Кіпрі в місті Лімасол”, – сказав Данілов.

Санкції впроваджені терміном на п’ять років.