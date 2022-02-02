СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4130277 +35014
Летальні випадки:
100599 +204
Одужали:
3641474 +9894
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18206854 (+93280). Оновлено: 08:16 02.02.2022
Home / Україна / У Києві вимагають санкцій щодо каналу “Наш” і Мураєва

У Києві вимагають санкцій щодо каналу “Наш” і Мураєва

02/02/2022 19:55

У Києві активісти вимагають введення санкцій проти телеканалу “Наш” і Євгена Мураєва.

Протест триває у середу, 2 лютого, на вулиці Жилянській, 101А під стінами телеканалу.

“Телеканал “Наш” є російською інформаційною зброєю проти України, а його власник Євгеній Мураєв працює на інтереси окупантів. Це особливо небезпечно зараз, при загрозі російського наступу. Зеленський ігнорує вимоги національної безпеки та навіть заяву Великої Британії щодо Мураєва, та не застосовує санкції проти нього і його телеканалу”, – наголошують організатори.

Серед вимог протестувальників:

  1. застосування санкцій проти Євгенія Мураєва як російського агента.
  2. застосування санкцій і закриття каналу НАШ.
  3. Верховна Рада має негайно прийняти закон про колабораціонізм та запровадити кримінальну відповідальність за заперечення факту російської агресії.

Акція триває мирно станом на 19:51.

Читайте також:
Мураєв прокоментував дані розвідки про те, що він має очолити окупаційний уряд

Унікальних переглядів: 106
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

2UP, Trident чи УПА: читачі “Новинарні” придумали назви для союзу України, Британії й Польщі

Читачі фейсбук-сторінки “Новинарні” запропонували десятки варіантів назви для військово-політичного альянсу України, Великої Британії та Польщі, що був заанонсований цього тижня. Свої варіанти вони залишали в коментарях на заклик видання....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse