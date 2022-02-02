У Києві вимагають санкцій щодо каналу “Наш” і Мураєва

Фото з ФБ-сторінки Ярослава Антоняка

У Києві активісти вимагають введення санкцій проти телеканалу “Наш” і Євгена Мураєва.

Протест триває у середу, 2 лютого, на вулиці Жилянській, 101А під стінами телеканалу.

“Телеканал “Наш” є російською інформаційною зброєю проти України, а його власник Євгеній Мураєв працює на інтереси окупантів. Це особливо небезпечно зараз, при загрозі російського наступу. Зеленський ігнорує вимоги національної безпеки та навіть заяву Великої Британії щодо Мураєва, та не застосовує санкції проти нього і його телеканалу”, – наголошують організатори.

Серед вимог протестувальників:

застосування санкцій проти Євгенія Мураєва як російського агента. застосування санкцій і закриття каналу НАШ. Верховна Рада має негайно прийняти закон про колабораціонізм та запровадити кримінальну відповідальність за заперечення факту російської агресії.

Акція триває мирно станом на 19:51.

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