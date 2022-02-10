Міноборони закликало партнерів України не допускати російські кораблі в порти

Міністр оборони Олексій Резніков закликав партнерів України до сильної відповіді на дії Російської Федерації, яка перекрила значні частини районів Чорного та Азовського морів заради своїх військових навчань.

Про це в четвер, 10 лютого, інформує пресслужба МОУ.

“Зараз ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв’язку з цим, відведення та введення підрозділів збройних сил РФ, перекриття акваторій Азовського та Чорного морів “для навчань” – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно. Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі”, – наголосив Резніков.

Він додав, що раніше партнери України показали сильну відповідь постачанням зброї.

“Тому очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності”, – сказав міністр.

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Передісторія

Російська Федерація заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.

8 лютого РФ перекинула шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів спершу у Середземне, а потім у Чорне море нібито для участі у військових навчаннях.

10 лютого українське міністерство закордонних справ засудило рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військових навчань.

В українському відомстві зазначають, що площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Також ускладнюється міжнародне судноплавство.

Зокрема, торговельне, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки для портів України.

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