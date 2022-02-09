Екссуддя Чаус розповів деталі про своє викрадення у Молдові та вибивання показів

Микола Чаус. Скріншот із відео

Колишній суддя Микола Чаус, підозрюваний у хабарництві, розповів деталі про своє викрадення з Молдови, що трапилось торік навесні.

Як передає “Новинарня“, про це він сказав у інтервʼю народному депутату від “Європейської солідарності” Володимиру Арʼєву, опублікованому на його ютуб-каналі.

За словами Чауса, на нього напали біля спортзалу люди з масками на обличчі. Затягли в автобус, зірвали та викинули сумку, звʼязали руки.

Потім, за словами екссуді, його пересадили в інше авто, поклали на підлогу і били.

Водночас він вважає, що зміг би впізнати своїх кривдників.

“Били мене кулаками по спині, по нирках, це продовжувалось десь ну хвилин 20, може, 30”, – заявив він.

“Вибивання” доказів, уколи та повернення в Україну

Чаус розповів про те, як з нього “вибивали” покази, зокрема й проти пʼятого президента Петра Порошенка.

За його словами, після викрадення його везли в кількох машинах в бік до румунського кордону, били і вкололи дві інʼєкції, щоби він не чинив опору. У нього була серйозна рана руки.

Зрештою його привезли на берег річки, посадили в гумовий човен із супроводом і відправили ним в Україну.

На іншому березі Чауса та його “наглядача” зустріли люди, яки привітали його з поверненням на “українську землю”. Після цього, за його словами, посадили в авто і везли близько семи годин до невідомого приміщення з великими залізними воротами.

Там Чауса утримували в кімнаті, де стояли прикріплені до підлоги ліжко та стіл. Весь час на голові екссуді був, як він каже, мішок, щоб він нічого не бачив. Руки були переважно завʼязані, ходити і вставати з ліжка було можна тільки до вбиральні та щоб поїсти за столом.

За оцінкою Чауса, у таких умовах він в був 2-3 дні, потім його перевезли в інше приміщення. При цьому утримувачі екссуді, за його твердженням, примушували писати покази і вивчити “правильні” відповіді напамʼять.

“Мішок на голові і тримали пристебнутим наручниками до ліжка два місяця і день і ніч”, – заявив він.

Чаус стверджує, що його викрадачі ставили запитання, як слухалась справа заступника Коломойського в Дніпропетровської ОДА Геннадія Корбана, Юрія Іванющенка, скільки разів він був у Петра Порошенка в кабінеті, чи давав йому п’ятий президент вказівки.

“Щоб я наговорив того, чого не було. Сказали, що якщо ти не пізнаєш, що тебе вивозили із України на літаку, то ти з підвалу не вийдеш”, – заявив він.

Чаус стверджує, що не памʼятає, як його везли з України в Молдову кілька років тому, бо був сонний після того, як його хтось “пригостив жуйкою”.

Він каже, що його викрадачі заявили, що їм обіцяли 800 000 за те, щоб Чаус не повернувся в Україну.

Звернення у телеграм-каналі та “вказівки Порошенка”

Екссудя також заперечив, що має стосунок до створеного під його іменем каналу в Telegram, і сказав, що відео для нього його змушували записувати.

“Пригрозили, мовляв, коли ти не скажеш, що ти летів із Києва в літаку і що ти не був у кабінеті Порошенка і він тобі не давав особисто вказівку засудити Корбана, то ти звідси живим не вийдеш”, – стверджує колишній суддя.

За його словами, покази намагались “вибити” і на ексголову Головного управління розвідки МОУ Василя Бурбу.

Із “полону” Чаус втік. Він переконаний, що його хотіли вбити. Втеча вдалася тоді, коли екссудю у Вінницькій області везли в якесь “глухе місце”.

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Нагадаємо, 30 липня 2021 року стало відомо, що екссуддю Чауса, після його викрадення з Молдови навесні, виявили в селі Мазурівка на Вінниччині. За даними ЗМІ, з рук поліції він перейшов до Служби безпеки України. СБУ привезла Чауса до Києва мікроавтобусом. Співробітники НАБУ влаштували гонитву за мікроавтобусом СБУ та намагалися забрати Чауса силою з будівлі Служби безпеки – оскільки саме Національне антикорупційне бюро розслідує справу екссуді та розшукує його. Утім, з СБУ Чауса не віддали.

Адвокат Ростислав Кравець заявляв, що його не пускають до підзахисного і не кажуть, де він. Однак 1 серпня Кравець заявив, що Чаус знайшовся в СБУ, і спецслужба його “захищає”, адже екссудді загрожує небезпека.

Передісторія

9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса під час отримання хабара в сумі 150 тис. доларів (тоді – понад 3,7 млн грн) за ухвалення вироку в інтересах підсудних. При цьому виявилося, що гроші він зберігав у скляних банках на ділянці.

Чаус 11 серпня 2016 року не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт судді. Тоді ж у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Чаус втік до Криму. НАБУ оголосило суддю в розшук 12 вересня.

30 вересня адвокат судді Чауса надав медичну довідку про те, що суддя перебуває в одній із медичних установ Криму.

28 лютого 2017 року Чауса затримали в Молдові.

Вища рада правосуддя звільнила Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва.

Вважалося, що в часи Порошенка суддя Микола Чаус перебував “на гачку” Банкової. На посаді судді він займався багатьма резонансними справами. Він ухвалював рішення проти Автомайдану наприкінці 2013-го – початку 2014 років, пізніше вів справу Геннадія Корбана й скасував розшук Юрія Іванющенка – завдяки цьому “Юра Єнакіївський” зняв у європейських судах заборону на пересування Європою і зміг виїхати з Росії до Монако.

У лютому 2020 року тодішній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що справа Чауса готується до передачі в суд.

Президент Молдови Ігор Додон відмовив Миколі Чаусу в наданні політичного притулку. Чаус оскаржив це рішення в суді. Розгляд тривав понад два роки, однак у березні 2021 року вища судова палата Молдови винесла остаточний вердикт – остаточна відмова.

Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

3 квітня 2021 року з’явилася інформація від адвоката про викрадення Миколи Чауса в Молдові групою чоловіків.

Глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, і вони вже перетнули кордон з Україною.

17 травня з’явилося відеозвернення, в якому викрадений 3 квітня у Кишиневі Микола Чаус заявляє, що готовий дати свідчення, а саме викрадення начебто інсценував заради безпеки.

19 травня суддя-втікач записав нове звернення, де анонсував передачу доказів його нібито викрадення, яке було в 2016 році.

Припускають, що команда Зеленського хоче використати Чауса для якихось свідчень проти Петра Порошенка.

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