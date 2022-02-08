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СБУ викрила “воєнкома ЛНР”, який керував примусовим призовом до лав бойовиків

08/02/2022 12:03

Служба безпеки України викрила “воєнкома ЛНР”, який відповідав за примусовий “призов” українців до лав бойовиків.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 8 лютого.

“Контррозвідка української спецслужби встановила особу одного з очільників так званого “військкомату ЛНР”. Зловмисник забезпечував примусовий призов до лав бойовиків громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території”, – зазначено у повідомленні.

У 2015 році мешканець тимчасово окупованого Луганська очолив підрозділ незаконного збройного формування так званого “військового комісаріату ЛНР”. Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази того, що, перебуваючи на посаді, зловмисник працював на виконання незаконно виданих окупантами “законів ЛНР”.

Чоловік забезпечував “комплектування” незаконних збройних формувань бойовиків, які воювали проти Збройних Сил України та обстрілювали мирні населені пункти Луганщини.

Зловмисник, зокрема, організовував постановку мешканців окупованого обласного центру на “військовий облік”, проводив військові збори, зараховував місцевих мешканців до так званого “резерву народної міліції ЛНР” та забезпечував примусове проходження цивільними особами “військової служби” у лавах НЗФ.

Крім того, чоловік здійснював контроль за кримінальним переслідуванням мешканців ОРЛО, які “ухилялися” від виконання “військового обов’язку” перед окупаційним режимом.

У СБУ зазначили, що примусовий характер “мобілізаційних процесів” на тимчасово непідконтрольній українській владі території порушує норми міжнародного права, а також конституційні права та свободи громадян.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

Правопорушнику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Найближчим часом його буде оголошено у загальнодержавний розшук.

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