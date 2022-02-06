Імовірність значної ескалації з РФ і далі оцінюється як низька, – МОУ

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що ймовірність значної ескалації з боку Росії оцінюється низька.

Про це йдеться в інформації, яку в неділю, 6 лютого, поширив сайт МОУ.

“Ми володіємо усією повнотою інформації і реалістично оцінюємо ситуацію. Зараз може лунати багато різних гіпотетичних оцінок і прогнозів. Особливо — в іноземних ЗМІ. Деякі вже навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, щоправда, відбулося вісім років тому. Хочу ще раз підкреслити, про що я вже неодноразово казав раніше. Обов’язок військових — прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька“, – повідомив Резніков.

“Безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила наші спроможності до опору. З оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові. Це дуже ефективний засіб стримування. Так само набирає обертів розгортання Сил ТрО Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами”, – наголосив міністр.

Цю інформацію в МОУ поширили в контексті проведення російсько-білоруських військових навчань, пересування російських військ до кордону України, в ОРДЛО та Криму. Зазначається, що українська розвідка продовжує спостереження за цією активністю Також здійснюється інтенсивний обмін інформацією з міжнародними партнерами.

“Наразі усі події, які фіксуються, є очікуваними і відбуваються у рамках раніше оголошених прогнозів“, – заявили в МОУ.

“На даний момент усе відбувається у рамках наших оцінок. За кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань, які триватимуть до 20 лютого. Одночасно плануються навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ. Як я повідомляв на брифінгу у четвер, наразі до Білорусі прибувають частини зі Східного і Центрального військових округів РФ, за якими ми кілька тижнів спостерігали. Деякі підрозділи ще на під’їзді. З нашого боку робиться усе необхідне для контролю подібних ситуацій. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний раніше акцентував, що, починаючи з жовтня минулого року, вживаються необхідні заходи — і на рівні планування, і на рівні практичних навчань — щодо відсічі агресору. У п’ятницю пройшли великі навчання відомств системи МВС, на які я був запрошений. Тобто ми діємо планово, скоординовано, щоб виключити будь-які провокації”, – сказав міністр Резніков.

Контекст

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у неділю, 6 лютого, заявив, що, за даними Вашингтона, “є дуже велика ймовірність того, що Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну”.

Інформагенція Reuters із посиланням на американських посадовців повідомила, що РФ накопичила на кордоні з Україною 70% військ, необхідних для наступу, та що внаслідок повномасштабного вторгнення росіян Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, а також від 25 тисяч до 50 тисяч цивільних.

Водночас видання The Washington Post нібито отримало підтвердження від офіційних осіб, що вікно для дипломатичного врегулювання кризи “зачиняється”.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам.

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