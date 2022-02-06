РФ накопичила на кордоні з Україною 70% військ, необхідних для наступу, – Reuters з посиланням на чиновників США

Росія зібрала на кордоні з Україною близько 70% необхідних для повномасштабного вторгнення військ та продовжує перекидати своїх військових.
Про це в неділю, 6 лютого, з посиланням на двох анонімних американських чиновників повідомляє інформагентство Reuters.
За останні два тижні росіяни збільшили кількість батальйонних тактичних груп на кордоні із 60 до 83 станом на 4 лютого. Ще 14 груп зараз також нібито їдуть до українського кордону.
Часом імовірного масового вторгнення джерела назвали проміжок з 15 лютого до кінця березня. За їхніми словами, тоді ґрунт замерзне, і військова техніка не зав’язне в багні під час наступу.
Офіційні особи США не підкріпили свої свідчення доказами. І пояснення щодо мерзлого ґрунту в лютому-березні також видаються непевними.
За словами джерел, Кремль може обрати різні сценарії: повномасштабне або часткове вторгнення.
Путін ще не вирішив остаточно, але буцімто готує війська до будь-якого сценарію.
За оцінками згаданих посадовців США, Україна може зазнати втрат від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити 3-10 тисяч. Жертви серед цивільного населення названі на рівні 25-50 тис. осіб.
Повномасштабне вторгнення також спричинить мільйони біженців і внутрішньо переміщених осіб.
підготував: Владислав Крамаренко
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