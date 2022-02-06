СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4284059 +27851
Летальні випадки:
101277 +109
Одужали:
3676068 +6089
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18563140 (+66848). Оновлено: 08:13 06.02.2022
Home / Війна / РФ накопичила на кордоні з Україною 70% військ, необхідних для наступу, – Reuters з посиланням на чиновників США

РФ накопичила на кордоні з Україною 70% військ, необхідних для наступу, – Reuters з посиланням на чиновників США

06/02/2022 22:26

Росія зібрала на кордоні з Україною близько 70% необхідних для повномасштабного вторгнення військ та продовжує перекидати своїх військових.

Про це в неділю, 6 лютого, з посиланням на двох анонімних американських чиновників повідомляє інформагентство Reuters.

За останні два тижні росіяни збільшили кількість батальйонних тактичних груп на кордоні із 60 до 83 станом на 4 лютого. Ще 14 груп зараз також нібито їдуть до українського кордону.

Часом імовірного масового вторгнення джерела назвали проміжок з 15 лютого до кінця березня. За їхніми словами, тоді ґрунт замерзне, і військова техніка не зав’язне в багні під час наступу.

Офіційні особи США не підкріпили свої свідчення доказами. І пояснення щодо мерзлого ґрунту в лютому-березні також видаються непевними.

За словами джерел, Кремль може обрати різні сценарії: повномасштабне або часткове вторгнення.

Путін ще не вирішив остаточно, але буцімто готує війська до будь-якого сценарію.

За оцінками згаданих посадовців США, Україна може зазнати втрат від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити 3-10 тисяч. Жертви серед цивільного населення названі на рівні 25-50 тис. осіб.
Повномасштабне вторгнення також спричинить мільйони біженців і внутрішньо переміщених осіб.

підготував: Владислав Крамаренко

Читайте також:
Оточення міст, “народна рада”, табори для незгодних: Bild пише про плани Путіна після окупації України

Унікальних переглядів: 32

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

За вихідний день в Україні виявили майже 28 тис. хворих із “ковідом”, госпіталізували – 4,2 тис.

Коронавірус в Україні – щоденна статистика – 2022 Новинарня via Infogram За минулу добу, 5 лютого, в Україні зареєстрували 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse