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Росія і Білорусь почали навчання “із відбиття агресії” з боку України

02/02/2022 12:59

У Білорусі розпочався перший етап військових навчань “Союзна рішучість-2022” спільно з російською армією.

Про це в середу, 2 лютого, повідомляє видання Deutsche Welle.

Маневри проходитимуть у два етапи. Перший триватиме до 9 лютого. Під час нього росіяни перекидають до Білорусі свою техніку та особовий склад. Військовики тренуватимуться обороняти державні об’єкти та повітряний кордон “від терористів”.

Другий етап маневрів почнеться 10 лютого і триватиме 20 лютого. Основна фаза навчань пройде на п’ятьох полігонах, серед яких є чотири летовища.

Навчання проходять на полігонах “Доманівський”, «Гозький”, “Обуз-Ліснівський”, “Брестський” та “Осиповичський”.

Згідно до анонсів, підрозділи відпрацюють умовну відсіч зовнішньої агресії на південному та західному кордонах Білорусі – тобто з українського і польського напрямків.

Під час навчань військові використовуватимуть артилерію, танки, бронемашини та протитанкові ракетні комплекси.

Захід занепокоєний спільними військовими навчаннями. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Росія може використати свої війська в Білорусі для подальшого наступу на Україну.

Як інформувала “Новинарня“, на навчання до Білорусі стягуються війська ЗС РФ зокрема із зі Східного військового округу. Це відбувається на тлі загального нарощування Росією чисельності військ біля кордонів України.
Як заявляла посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Радбезу, Росія має намір розширити свою присутність до понад 30 тисяч військовослужбовців біля кордону з Білоруссю з Україною до початку лютого. Досі близько 5 тисяч російських військових уже перебували у Білорусі.
На цьому тлі самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко підвищив градус риторики щодо потреби “повернути Україну до слов’янського лона”.

підготував: Владислав Крамаренко

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