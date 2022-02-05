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Бойові дії в умовах міста: підрозділи МВС провели навчання у Прип’яті. ФОТО

05/02/2022 11:35

У Прип’яті відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ, під час якого були відпрацьовані бойові дії в населеному пункті.

Про це повідомляють пресслужба Північного Київського теруправління Нацгвардії та “Укрінформ“.

На навчаннях, які відбулися 4 лютого, були присутні очільники МВС, Міноборони, Нацгвардії, ДСНС та Нацполіції, а також посли іноземних держав та представники держав-партнерів.

Гвардійці, поліцейські та рятувальники відпрацювали злагодженість дій під час виконання завдань з оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій в умовах міста і ліквідацію їх наслідків.

За сценарієм навчань, населений пункт “Прип’ять” розташований на лінії зіткнення з противником. Для недопущення диверсій та переходу міста під контроль нападників підрозділи поліції оперативно виставили мобільні блокпости.

Серед іншого, були також відпрацьовані звільнення нацгвардійцями будівлі, яку “захопили” окупанти, гасіння спричиненої вибухом пожежі, евакуація мирних жителів (включно з людьми, що мають інвалідність), робота снайперських груп, ліквідація ворожого блокпосту, розмінування території.

“Після проведення повітряної розвідки та знищення групами снайперів найбільш важливих цілей противника військовослужбовці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії приступили до звільнення будівлі від противника та знищили диверсійно-розвідувальну групу”, – зазначається в повідомленні НГУ.

Завершальним етапом навчань було надання першої медичної допомоги, евакуація поранених та очищення населеного пункту від мінно-вибухових пристроїв і ліквідація наслідків бойових дій.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, усі пропрацьовані сценарії аналогічні до тих, що з 2014 року періодично трапляються у межах військової агресії РФ проти України.

“Усі підрозділи добре показали свою роботу та навченість. Ціль навчань була досягнута. Наші захисники готові боронити державу”, – констатував Монастирський.

Фотогалерея (гортайте):

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Фото: пресслужба Нацгвардії, “Укрінфом”

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