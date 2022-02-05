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Бойовики з двох БПЛА скинули гранати в Павлополі – пошкодили школу

05/02/2022 17:15

Після двох з половиною діб “тиші” на фронті бойовики на Донеччині знову взялися порушувати так зване “перемир’я”. З початку доби 5 лютого з їхнього боку зафіксовано вже чотири обстріли, зокрема два – скидання гранат із безпілотників у межах населеного пункту.

Про це повідомив пресцентр командування ООС у вечірньому зведенні станом на 17:00.

“Російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши два безпілотні літальні апарати, з яких скинули чотири гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає”, – ідеться в повідомленні.

Крім того, в бік села Піски окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

До 11:00 цього дня російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників у районі Пищевика – з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу біля Пищевика один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

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