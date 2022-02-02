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Удар безпілотника по КПВВ Гнутове – як врятувався український прикордонник. ВІДЕО

02/02/2022 21:23

Відео “Новинарні“:

У текстовій версії:
Обстріл КПВВ “Гнутове”: від осколкового поранення воїна ЗСУ врятував особистий жетон. ФОТО

 

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