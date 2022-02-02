Удар безпілотника по КПВВ Гнутове – як врятувався український прикордонник. ВІДЕО

Відео “Новинарні“:

У текстовій версії:

Обстріл КПВВ “Гнутове”: від осколкового поранення воїна ЗСУ врятував особистий жетон. ФОТО

Читайте також репортажі Стаса Козлюка для “Новинарні“:

Безлюдний острів. Як (не) працюють нові КПВВ на Луганщині та демілітаризована зона поруч

Єдине робоче. Як живе КПВВ у Станиці Луганській

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