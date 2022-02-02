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Обстріл КПВВ “Гнутове”: від осколкового поранення воїна ЗСУ врятував особистий жетон. ФОТО

02/02/2022 11:04

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду “Гнутове” у Донецькій області. Одного з військових від поранення врятував особистий металевий жетон.

Про це вранці в середу, 2 лютого, інформує пресцентр штабу ООС.

“Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ”, – заявили в штабі ООС.

Внаслідок атаки БПЛА втрат серед особового складу немає.

Фото: пресцентр штабу ООС

Одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати.

Фото: пресцентр штабу ООС

Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій.

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