Обстріл КПВВ “Гнутове”: від осколкового поранення воїна ЗСУ врятував особистий жетон. ФОТО

Фото: пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду “Гнутове” у Донецькій області. Одного з військових від поранення врятував особистий металевий жетон.

Про це вранці в середу, 2 лютого, інформує пресцентр штабу ООС.

“Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ”, – заявили в штабі ООС.

Внаслідок атаки БПЛА втрат серед особового складу немає.

Одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати.

Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій.

Читайте також:

Згадаймо поіменно: вони загинули за Україну в січні 2022-го