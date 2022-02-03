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СБУ звітує, що викрила ворожих інтернет-агентів “від Донеччини до Закарпаття”

03/02/2022 13:40

Від початку року Служба безпеки України викрили низку ворожих агентів, які через інтернет закликали до захоплення влади та зміни меж території нашої країни.

Про це СБУ повідомила у четвер, 3 лютого.

Деструктивний контент зловмисники репостили з російських пропагандистських сайтів і поширювали через соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.

Підривну діяльність ворожої агентури координували представники спецслужб РФ, наголошують в СБУ. Через розповсюдження провокаційних закликів вони намагались розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в різних регіонах нашої країни.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Зокрема в Маріуполі кіберфахівці СБУ викрили місцевого жителя, який через заборонені соцмережі агітував за порушення територіальної цілісності України. Також зловмисник закликав до агресивної війни проти нашої країни та популяризував угруповання бойовиків ОРДЛО.

Крім того, він підшукував своїх “прихильників” для їх вербування та залучення до протиправної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій та в пропаганді війни.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Кропивницькому силовики викрили представника місцевої громадської організації, який через інтернет закликав до захоплення влади в Україні.

Також він намагався проводити підривну діяльність серед мешканців обласного центру для дестабілізації внутрішньої обстановки в регіоні.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

На Закарпатті було нейтралізовано цілу групу ворожих інтернет-агентів. Її організували двоє місцевих жителів. За завданням своїх “кураторів” вони поширювали агітацію щодо зміни меж території нашої держави.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій.

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

За викритими фактами правопорушень тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України, зазначають в СБУ.

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