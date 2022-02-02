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Втомився від війни, хотів до дружини і дітей: на Луганщині на бік України перейшов п’яний снайпер бойовиків

02/02/2022 18:31

На Луганщині військовослужбовці однієї з механізованих бригад Збройних сил України затримали представника збройних формувань РФ.

Інцидент стався у вівторок, 1 лютого, близько 12:00, передає пресцентр командування операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що терорист вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях “руського мира”.

“Чоловіка помітили, коли він рухався через лінію бойового зіткнення у бік українських позицій. На час взяття в полон він перебував в стані сильного наркотичного та алкогольного сп’яніння. Свої дії пояснив втомою від війни та бажанням побачити дружину й дітей”, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що затриманий з 2011 по 2016 рік відбував покарання в одній із виправних колоній Луганщини за розбій. З 2016 року – член незаконних збройних формувань РФ.

У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько “Мальок” та обіймав посади стрілка, снайпера та гранатометника.

“Чоловік розповів про низький морально-психологічний стан особового складу окупаційних військ, систематичне вживання алкогольних напоїв під час несення служби на лінії бойового зіткнення, а також скаржився на нестатутну поведінки командування підрозділів. Окрім цього, бойовик повідомив, що діяльність командира його батальйону постійно контролює та скеровує кадровий військовослужбовець збройних сил РФ, який проходить службу на ротаційній основі” – додали в командуванні ОС.

Порушника передали представникам Служби безпеки України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності затриманого.

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