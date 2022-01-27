СБУ на Донеччині затримала бойовика, що тікав від російських кураторів. ВІДЕО

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Під час оперативних дій на Донеччині співробітники української контррозвідки спільно з військовими Збройних сил затримали на лінії розмежування ворожого шпигуна.

Про це в четвер, 27 січня, інформує пресцентр СБУ.

У затриманого виявили розібраний автомат Калашникова.

За попередніми даними, бойовик залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДО через постійні знущання ватажків і кураторів із Російської Федерації над підлеглими.

Затриманим – мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків.

Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за: ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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