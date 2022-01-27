СБУ на Донеччині затримала бойовика, що тікав від російських кураторів. ВІДЕО

Під час оперативних дій на Донеччині співробітники української контррозвідки спільно з військовими Збройних сил затримали на лінії розмежування ворожого шпигуна.
Про це в четвер, 27 січня, інформує пресцентр СБУ.
У затриманого виявили розібраний автомат Калашникова.
За попередніми даними, бойовик залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДО через постійні знущання ватажків і кураторів із Російської Федерації над підлеглими.
Затриманим – мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків.
Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ.
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за: ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
Читайте також:
СБУ затримала студента, що на замовлення РФ займався “мінуванням”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!