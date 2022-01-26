СБУ затримала студента, що на замовлення РФ займався “мінуванням”

Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання зловмисника, який здійснив дев’ять повідомлень про мінування різних закладів та установ на Черкащині через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ.

Про це інформує пресцентр СБУ.

“Встановлено, що студент-першокурсник одного з місцевих коледжів виконував замовлення щодо мінування різних об’єктів. Протягом січня через закритий телеграм-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торгівельно-розважальні центри Черкащини”, – йдеться в повідомленні.

Крім цього, “анонімний терорист” створив власний телеграм-канал.

Там він розміщував фото та відео матеріали про результати “замінувань”, також отримував замовлення від інших осіб на чергові об’єкти.

Зараз встановлено, що трьом “замовникам” вдалося реалізували свій злочинний намір. Відомо, що через цей канал він отримував завдання щодо псевдомінувань від російських кураторів, а також оплату за їх виконання”.

“Інформація про мінування жодного разу не підтверджувалася. Хлопця затримали в навчальному закладі. Як повідомляє СБУ, він зізнався у вчинених анонімних повідомленнях та мотивував свою діяльність тим, що “хотів збільшити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток за “замовлення” мінувань”, – інформує пресслужба.

Під час обшуків у нього вилучили техніку, на яких є листування та отримання замовлень від російських кураторів.

За фактом здійснення неправдивих повідомлень про замінування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

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