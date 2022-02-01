Вищі зарплати для військових, довший контракт, збільшення чисельності ЗСУ: Зеленський підписав указ

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби, яким передбачаються вищі зарплати для військовослужбовців ЗСУ, продовження терміну дії контракту тощо.

Відповідний документ президент підписав під час виступу з трибуни Верховної Ради України у вівторок, 1 лютого.

“Ми маємо захищати тих, хто захищає нас. І саме для цього розроблено указ президента України про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат; перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контракту, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей, система кар’єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад Збройних сил України”, – заявив Зеленський з трибуни.

“Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ – не тому, що “скоро війна”. Цей указ – длля того, щоби скоро і надалі був мир. І цей указ я з радістю у вашій присутності підписую”, – додав глава держави і підписав указ.

Додамо, що з 1 січня 2022 року мінімальна зарплата в Україні становить 6500 грн.

Як писала “Новинарня“, на першому етапі підвищення грошового забезпечення у 2022 році збільшено виплати для усіх категорій медичних працівників, які проходять службу або працюють у сфері оборони.

Згодом стало відомо, що наказом міністра оборони Олексія Резнікова в 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10–16 тис. грн.

Також з 1 січня 2022 року і для фахівців-снайперів Збройних сил України піднімуть грошове забезпечення.

Нагадаємо, що Міністерство оборони визначило розміри премій та надбавок для виплати грошового забезпечення українським військовим у 2022 році.

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