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Стрілянина в Дніпрі: ДБР відкрило провадження за фактом ймовірної службової недбалості керівництва НГУ

27/01/2022 11:43

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгавардії, яка призвела до розстрілу варти на заводі “Южмаш” в Дніпрі.

Про це повідомив директор відомства Олексій Сухачов уранці в четвер, 27 січня.

“Службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади. А також забезпечення несення служби на цих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин оперативно-територіальних управлінь Національної гвардії України”, – йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

Справа відкрита за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової посадової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового стану).
Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Як інформувала “Новинарня“, в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш”. Під час видачі зброї солдат із невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

Згодом у ДБР заявили, що нацгвардієць здався сам, попросивши зателефонувати в поліцію випадкову жінку.

Мотиви Рябчука поки що невідомі.

На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще магазинів із набоями.

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