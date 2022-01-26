СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3913809 +24321
Летальні випадки:
99584 +141
Одужали:
3596715 +5514
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17661202 (+79688). Оновлено: 08:15 26.01.2022
Home / Військо / Володимир Гаврилов став заступником міністра оборони: що про нього відомо

Володимир Гаврилов став заступником міністра оборони: що про нього відомо

26/01/2022 16:51

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення генерал-майора запасу Володимира Гаврилова заступником міністра оборони України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у телеграм-каналі у середу, 26 січня.

“Призначено: Гаврилова Володимира Валеріановича заступником міністра оборони України, Тихонова Сергія Андріяновича заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України”, – написав Мельничук.

Було погоджено звільнення Анатолія Петренка з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Що відомо про Гаврилова

Генерал-майор запасу Володимир Гаврилов у 2015-2018 роках був аташе з питань оборони України при посольстві України в Сполучених Штатах, пише “Мілітарний”.

Впродовж трьох років він активно займався зміцненням двостороннього співробітництва у сфері оборони між нашими країнами та отриманням допомоги у відбитті російської агресії.

Після звільнення в запас у 2018 році Володимир Гаврилов почав активно займатися  спортивною реабілітацією важкопоранених військових. Передусім він звертав увагу на тих воїнів, що зазнали каліцтв, ампутацій, утратили зір.
Як він розповідав, під час реабілітації наголос роблять на спортивних змагання, яким передує тривала підготовка. Першими в світі, хто почав широко запроваджувати спорт у проведенні реабілітації, стали саме американські морські піхотинці.

У 2019 році Володимира Гаврилова відзначено орденом “Легіон Пошани”. Цю почесну нагороду від імені президента Дональда Трампа йому особисто вручив Посол США в Україні.

В сертифікаті до неї зазначено, що орден виданий за значний внесок у розбудову спроможностей обох країн у відбитті загроз у регіоні.

Читайте також:
Ростислав Замлинський став заступником міністра оборони: хто це такий

Олег Гайдук став заступником міністра оборони

Заступником міністра оборони став В’ячеслав Шаповалов: хто це такий

Унікальних переглядів: 350
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна
Ліки таблетки пігулки

В Україні зареєстрували таблетки від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало препарат для лікування COVID-19 молнупіравір для екстреного застосування. Про це повідомила пресслужба відомства в середу, 26 січня. Молнупіравір використовують для лікування COVID-19, в першу...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse