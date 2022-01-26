Володимир Гаврилов став заступником міністра оборони: що про нього відомо

Генерал-майор запасу Володимир Гаврилов (праворуч). Фото: АрміяІнформ

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення генерал-майора запасу Володимира Гаврилова заступником міністра оборони України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у телеграм-каналі у середу, 26 січня.

“Призначено: Гаврилова Володимира Валеріановича заступником міністра оборони України, Тихонова Сергія Андріяновича заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України”, – написав Мельничук.

Було погоджено звільнення Анатолія Петренка з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Що відомо про Гаврилова

Генерал-майор запасу Володимир Гаврилов у 2015-2018 роках був аташе з питань оборони України при посольстві України в Сполучених Штатах, пише “Мілітарний”.

Впродовж трьох років він активно займався зміцненням двостороннього співробітництва у сфері оборони між нашими країнами та отриманням допомоги у відбитті російської агресії.

Після звільнення в запас у 2018 році Володимир Гаврилов почав активно займатися спортивною реабілітацією важкопоранених військових. Передусім він звертав увагу на тих воїнів, що зазнали каліцтв, ампутацій, утратили зір.

Як він розповідав, під час реабілітації наголос роблять на спортивних змагання, яким передує тривала підготовка. Першими в світі, хто почав широко запроваджувати спорт у проведенні реабілітації, стали саме американські морські піхотинці.

У 2019 році Володимира Гаврилова відзначено орденом “Легіон Пошани”. Цю почесну нагороду від імені президента Дональда Трампа йому особисто вручив Посол США в Україні.

В сертифікаті до неї зазначено, що орден виданий за значний внесок у розбудову спроможностей обох країн у відбитті загроз у регіоні.

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