Ростислав Замлинський став заступником міністра оборони: хто це такий

Кабінет Міністрів України призначив Ростислава Замлинського заступником vіністра оборони України.
Відповідне рішення № 46-р ухвалено на засіданні уряду, передає пресцентр оборонного відомства.
Перед новим призначенням Ростислав Замлинський обіймав посаду першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Ростислав Теодозійович Замлинський народився 27 лютого 1976 року у м. Львові.
Освіта вища. У 1998-му році закінчив Львівську комерційну академію, міжнародні економічні відносини: «Економіст зі знанням іноземної мови», «Магістр міжнародних економічних відносин» (2001 р.) «Спеціаліст з правознавства» (2006 р.).
У 2005 році прийняв Присягу державного службовця.
З 1998-го по 1999-й роки обіймав посаду начальника відділу маркетингу ТзОВ «Либідь-Плюс», м. Київ.
У 2000-му році обіймав посаду економіста 1 категорії відділу міжнародних розрахунків валютного контролю та валютно-фінансових операцій відділення у м. Львові ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
У 2001-му році — менеджер з маркетингу Центру Підтримки Бізнесу «НюБізнет», спеціаліст, головний спеціаліст ТзОВ «Газма», м. Львів.
З 2001-го по 2005-й роки займався підприємницькою діяльністю.
З 2005-го по 2007-й роки перебував на посаді заступника начальника контрольно-ревізійного відділу в м.Львові КРУ у Львівській області.
У 2007-му році — фінансовий директор Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» у м. Київ.
З 2007-го по 2011-й роки — фінансовий директор Благодійного фонду «Дитяча Лікарня майбутнього» у м. Київ.
З 2011-го по 2013-й роки — комерційний директор ТзОВ «К.С.Р.» в м. Київ.
З 2013-го по 2014-й роки — директор комерційного заводу «ЕлектронМаш» Дочірнього підприємства ПАТ «Концерн — Електрон» у м. Львів.
У 2014-му році — помічник заступника голови Львівської обласної ради; перший заступник начальника Державної фінансової інспекції у Львівській області Державної фінансової інспекції України.
З 2014-го по 2015-й роки — начальник Державної фінансової інспекції в Рівненській області Державної фінансової інспекції України.
У 2015-му році — радник патронатної служби апарату Львівської обласної державної адміністрації.
З 2015-го по 2019-й роки обіймав посаду першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації.
У 2019-му році — тимчасовий виконувач обов’язків голови Львівської обласної державної адміністрації; радник директора ТОВ «Львівенергозбут».
З 2020-го по 2021-й роки перебував на посаді Першого заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
14 січня 2022 року призначений Кабінетом Міністрів України заступником Міністра оборони України.
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