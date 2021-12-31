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Олег Гайдук став заступником міністра оборони

31/12/2021 10:53

Кабінет міністрів призначив Олега Гайдука заступником міністра оборони України.

Відповідне розпорядження від 30 грудня №1794-р опубліковане на Урядовому порталі.

“Призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації”, – йдеться у документі.

Олег Гайдук очолює Раду з інформаційної та кібербезпеки України, утворену Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв’язку.

Він також є директором компанії “Трайбекс”, оператора української захищеної операційної системи “Січ”.

Додамо, що 17 листопада уряд звільнив Юлія Гере з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації за власним бажанням.

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