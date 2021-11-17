Заступником міністра оборони став В’ячеслав Шаповалов: хто це такий

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Кабінет міністрів України призначив В’ячеслава Шаповалова заступником міністра оборони України.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 17 листопада, передає пресцентр МО.

Відомо, що досі В’ячеслав Шаповалов обіймав посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також Кабмін ухвалив рішення про звільнення Юлія Гере з посади заступника міністра оборони України, який відповідав за напрямок цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Що відомо про Шаповалова

В’ячеслав Шаповалов народився 20 червня 1969 року у місті Харків. Освіта повна вища: Київський інститут інженерів цивільної авіації, 1993, організація перевезень та управління, інженер з організації та управління

Трудова діяльність:

07.1986 – 10.1988 – служба в Збройних Силах;

02.1989 – 08.1989 – аеродромний робітник 3-го розряду аеродромної служби Харківського об’єднаного авіапідрозділу Українського управління цивільної авіації, м. Харків;

05.1990 – 08.1990 – бортпровідник служби бортпровідників аеропорту Мінськ-2 Білоруського управління цивільної авіації;

06.1993 – 11.1996 – спеціаліст з міжнародних перевезень, відповідальний з туризму ТОВ «ПАН Укрейн», м. Київ;

11.1996 – 04.1998 – агент по організації обслуговування авіаперевезень управління з менеджменту Державної авіакомпанії «АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ», м. Київ;

04.1998 – 11.1998 – спеціаліст з міжнародних перевезень Дочірнього підприємства «ВАЛЬТА», м. Київ;

12.1998 – 11.2002 – менеджер зі збуту ТОВ «ЧелПром», м. Київ;

11.2002 – 12.2009 – генеральний директор Універсального ремонтного механічного заводу ТОВ «Зубр», селище Буча Київської області;

06.2010 – 02.2012 – начальник Управління капітального будівництва Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, м. Київ;

02.2012 – 07.2012 – начальник Управління капітального будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, м. Київ;

07.2013 – 05.2014 – заступник генерального директора з питань будівництва Державного підприємства «Спецсервіс» Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ;

05.2014 – 08.2014 – начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Державного управління справами, м. Київ;

11.2014 – 05.2015 – директор Департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації, м. Київ;

05.2015 – 02.2017 – радник заступника Голови Київської обласної державної адміністрації, м. Київ;

04.2017 – 12.2017 – генеральний директор ТОВ «ПУСК БУДІВНИЦТВО», м. Київ;

01.2018 – 01.2019 – директор Департаменту майнової політики Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», м. Київ;

07.2020 – 01.2021 – директор, генеральний директор Директорату інфраструктури Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, м. Київ.

03.02.2021 – призначений на посаду заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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