Резніков чотири дні працював у військах: які висновки про ЗСУ і Росію зробив новий міністр оборони

Міністр Олексій Резніков в ООС, фото пресслужби МОУ

Завершилася робоча поїздка міністра оборони України Олексія Резнікова та головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного на чолі робочої групи до східних та південних кордонів України.

Поїздка тривала протягом чотирьох днів.

Підсумовуючи результати поїздки, міністр Резніков “виокремив декілька особливих моментів”.

Перший — щодо активності Кремля та регулярних військ РФ.

“Вона відбувається час від часу усі вісім років, що триває російсько-українська війна на Сході. Це спостерігають наші військові, розвідка, що фіксують переміщення. Чітко розуміємо, що відбувається. Ми вдячні нашим західним партнерам, які теж почали це фіксувати, а найголовніше — привертати увагу своєї спільноти, своєї громадськості, своїх політиків до того, що відбувається. Сигнал, що Російська Федерація є агресором, уже пішов у світ. Збройні сили готові дати відсіч, ми абсолютно усе фіксуємо, у нас немає страху, чітко усе розуміємо. Зараз важливо, аби відбулась концентрація зусиль усього цивілізованого світу, тому що це — гібридна війна. Ситуація, яка розгортається сьогодні на кордоні між Білорусією та Польщею, на кордоні між Білорусією та Україною, а перед тим на кордоні між Білорусією та Литвою є якраз проявом цієї гібридної війни. Білоруси не є винними, усе насправді інспіровано політикою Кремля. Нещасні люди, яких використовують, як, по суті, біологічну зброю. Я говорю про мігрантів. Усім варто бути готовими та пильними”, – цитує міністра його пресслужба.

Другий – щодо ситуації в районі проведення ООС.

“Ми проїхали повністю всю лінію, яку я раніше називав контактною лінією, лінією дотику, у військовому розумінні — лінія розмежування або вогневого контакту. Усі підрозділи в бойовому стані. Спілкувався із командирами бригад, інших підрозділів, мав честь безпосередньо бути у ВОПі в Золотому-4, бачив позиції ворога з відстані ста метрів. Бойовий дух присутній, обороноздатність — на високому рівні. Однак, звісно, є речі, якими варто опікуватись, аби допомогти нашим воїнам. Є пріоритети першочергові й довгострокові. Щодо важливих побутових речей: харчування — на високому рівні. Військові задоволені, якість контролюється, обладнання є. Є деякі речі, які потрібні додатково, про це буду вести розмову найближчим часом із нашими партнерами. У першу чергу буду комунікувати із моїми колегами — Міністрами оборони цивілізованих країн. Але точно я можу констатувати — Збройні сили готові до відсіч”, — наголосив очільник українського оборонного відомства.

Третій – щодо взаємодії підрозділів НЗФ ОРДЛО із Російською Федерацією та повного контролю РФ над окупаційними режимами.

“Насправді ми усі чітко знаємо, що проти нас воює 1-й та 2-й армійський корпуси, які входять повністю в систему Збройних Сил Російської Федерації. Навіть присутність безпосередньо на тимчасово окупованих територіях мінімум двох тисяч російських кадрових офіцерів. Те, що вони використовують найманців з різних боків, різних покидьків, яких вони озброюють, якраз говорить про гібридний характер війни. За нашою інформацією, навіть залучають кримінальних злочинців, яких випускають з тюрем, яким немає що втрачати, озброюють їх. На сьогоднішній день там уже не залишилось ні ідеології, навіть пропаганда з Кремля починає втрачати свій сигнал. Час покаже, що правда за нами і ми переможемо, я у цьому переконаний», — підкреслив Міністр оборони України.

Четвертий – увага до співпраці Білорусі й Росії у військовій сфері.

“Вони формують свій альянс, у нас є альянс — Грузія, Молдова, Україна. Є у нас партнери — Литва та Польща. Ми сьогодні виходимо на прямі партнерські стосунки із США, Канадою, Великою Британією. Є альянс НАТО, який дуже лякає Росію. Ми є партнерами НАТО і активно співпрацюємо. Ми активізуємо співпрацю з Туреччиною, це важливий напрям. Тобто одні створюють альянси, і інші. Це, по суті, є правилами життя. Хочеш вижити — змінюйся”.

Наприкінці Резніков зазначив, що дуже задоволений робочою поїздкою.

«Щасливий, що відбулось це відрядження, побачив на власні очі, як побудована система оборони на Сході. На півдні ми перевірили стан об’єктів ВМС, готовність нашої морської піхоти. Хотів на власні очі ознайомитися з ситуацією по військово-морських базах, які з’являться вже у найближчому майбутньому. Посилення флоту, створення відповідної інфраструктури — це один з пріоритетів. Хочу окремо відзначити взаємодію із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, ми разом поспілкувались із командирами, побачили на власні очі настрій військових, є чітке розуміння взаємодії. Заява про синергію між Міністерством оборони і ЗСУ якраз дасть успіх, переконає, що разом — ми єдині. Сформували перелік задач, як термінових, так і середньострокових, довгострокових і стратегічних. Працюватимемо на користь Збройних сил, а вони нестимуть службу на користь всієї країни”, – підсумував міністр.

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