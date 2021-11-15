Залужний і Резніков окреслили основні напрямки для усунення корупції у війську

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визначили першочергові напрямки для усунення корупції.

Йдеться про можливі факти вчинення корупційних дій з боку посадових осіб ЗСУ та Міноборони в частині закупівель, комплектування і соціальної підтримки, забезпечення житлом, харчуванням тощо.

Про це інформує пресцентр оборонного відомства в понеділок, 15 листопада.

“Толерантність до корупції – виключно нульова, і цю ж політику ми разом впроваджуємо з Валерієм Залужним. Вже визначені першочергові пріоритетні напрямки. І мова йде не тільки про людський фактор, де у разі виявлення порушень будуть вжиті рішучі заходи. Мова також про окремі процедури, які мають бути удосконалені. Восьмий рік ми живемо у стані війни з Росією, і спроможна армія – запорука нашої перемоги. Будь-яка інша позиція це, як мінімум, дії, які можна оцінити як загрозу національній безпеці України!”, – наголосив Резніков.

Міністр оборони додав, що задля визначення інших потенційно небезпечних корупційних сфер та напрацювання рекомендацій щодо унеможливлення корупційних дій, до консультацій буде залучене широке експертне коло, в тому числі – міжнародні партнери.

“Я категорично не сприймаю корупцію і не потерплю її жодних проявів у Збройних силах України. Нульова толерантність до корупції – це непохитна вимога до всіх посадовців, в першу чергу – до посадових осіб ЗСУ та Міноборони”, – заявив Залужний.

У МОУ наголошують, якщо комусь відомі факти корупційних дій, вчинених посадовими особами ЗСУ, просимо звертатися за телефоном 044 271 39 86 або на електронну пошту uzvk_mou@post.mil.gov.ua.

“Якщо вам відомі факти корупційних дій, вчинених посадовими особами Міноборони, просимо звертатися за контактами у посиланні“, – резюмували у відомстві.

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