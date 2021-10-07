Залужний просить повідомляти йому особисто про факти корупції у ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний просить повідомляти про факти корупції у лавах українського війська йому особисто.
Із такою заявою український полководець виступив у четвер, 7 жовтня.
“Я категорично не сприймаю корупцію і не потерплю її жодних проявів у Збройних Силах України. Свою позицію вважаю за необхідне публічно озвучити, щоб про неї знала громадськість і весь без винятку особовий склад ЗСУ. Нульова толерантність до корупції – це вихідна умова для призначення особи на посаду”, – заявив головнокомандувач.
Він підкреслив, що буде “особливо прискіпливо” ставитися до керівного складу:
Якщо комусь відомі факти корупційних дій, вчинених посадовими особами ЗСУ, Залужний радить звертатися за телефоном 044 271 39 86, на електронну пошту uzvk_mou@post.mil.gov.ua або писати йому в особисті повідомлення на сторінці у ФБ.
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