Залужний просить повідомляти йому особисто про факти корупції у ЗСУ

Валерій Залужний. Фото: пресцентр Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний просить повідомляти про факти корупції у лавах українського війська йому особисто.

Із такою заявою український полководець виступив у четвер, 7 жовтня.

“Я категорично не сприймаю корупцію і не потерплю її жодних проявів у Збройних Силах України. Свою позицію вважаю за необхідне публічно озвучити, щоб про неї знала громадськість і весь без винятку особовий склад ЗСУ. Нульова толерантність до корупції – це вихідна умова для призначення особи на посаду”, – заявив головнокомандувач.

Він підкреслив, що буде “особливо прискіпливо” ставитися до керівного складу:

сил логістики;

вищих військових навчальних закладів;

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

відповідальних за призначення військовослужбовців на посади до миротворчих контингентів.

Якщо комусь відомі факти корупційних дій, вчинених посадовими особами ЗСУ, Залужний радить звертатися за телефоном 044 271 39 86, на електронну пошту uzvk_mou@post.mil.gov.ua або писати йому в особисті повідомлення на сторінці у ФБ.

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