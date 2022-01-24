ЗМІ повідомили про смерть дружини Януковича. Речник спростовує. ОНОВЛЕНО

Колаж: "Новинарня"

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ЗМІ повідомили про те, що померла дружина президента-втікача Віктора Януковича – Людмила Янукович. Водночас речник Януковича Юрій Кірасір цю інформацію спростовує.

Про нібито смерть Людмили написав у Telegram одіозний політтехнолог і блогер Володимир Петров, інформує “ТСН“.

“Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося”, – написав Петров.

Про смерть Людмили Янукович написала також блогерка і публіцистка Катерина Золотарьова: “Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати і дружина. “Батя, я стараюсь” – ось в цьому вся вона. Нехитра і беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і сильно любимого сина (Віктор Янукович-молодший загинув 2015 року під час зимових автоперегонів на кризі озера Байкал, за інформацією деяких ЗМІ, похований в окупованому Севастополі – “Н”). Нещасна і змучена. Відкинута і віддана своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості і безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій”, – написала Золотарьова.

Водночас офіційної інформації про смерть Людмили Янукович немає.

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Прессекретар Віктора Януковича Юрій Кірасир спростував повідомлення про нібито смерть Людмили Янукович.

“Інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами, про смерть Людмили Олександрівни Янукович – не більше, ніж найчорніший піар. Про сім’ю Януковичів якої брехні лише не писали. Але подібне переходить усі людські межі. У свою чергу, бажаємо Людмилі Олександрівні та всім міцного здоров’я”, – написав він у фейсбуці.

З останнього, що досі повідомляли про Людмилу Янукович – жінка мешкала в окупованому Криму на віллі, яку нібито купив для неї Віктор Янукович. Сам президент-втікач покинув дружину ще під час перебування при владі. Останні роки свого перебування в Україні він жив із коханкою, з нею ж і втік у Росію після перемоги Революції гідності.

Як писала “Новинарня“, вироком Оболонського райсуду Києва експрезидент-втікач Віктор Янукович 24 січня 2019 року був заочно визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, та отримав покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Янукович оскаржив цей вирок, але на початку грудня 2021 року Верховний Суд залишив його чинним.

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