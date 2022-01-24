СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3870370 +12915
Летальні випадки:
99282 +67
Одужали:
3585338 +2430
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17523330 (+26131). Оновлено: 08:30 24.01.2022
Home / Україна / Політика / ЗМІ повідомили про смерть дружини Януковича. Речник спростовує. ОНОВЛЕНО

ЗМІ повідомили про смерть дружини Януковича. Речник спростовує. ОНОВЛЕНО

24/01/2022 15:21

оновлено

ЗМІ повідомили про те, що померла дружина президента-втікача Віктора Януковича – Людмила Янукович. Водночас речник Януковича Юрій Кірасір цю інформацію спростовує.

Про нібито смерть Людмили написав у Telegram одіозний політтехнолог і блогер Володимир Петров, інформує “ТСН“.

“Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося”, – написав Петров.

Про смерть Людмили Янукович написала також блогерка і публіцистка Катерина Золотарьова: “Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати і дружина. “Батя, я стараюсь” – ось в цьому вся вона. Нехитра і беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і сильно любимого сина (Віктор Янукович-молодший загинув 2015 року під час зимових автоперегонів на кризі озера Байкал, за інформацією деяких ЗМІ, похований в окупованому Севастополі – “Н”). Нещасна і змучена. Відкинута і віддана своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості і безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій”, – написала Золотарьова.

Водночас офіційної інформації про смерть Людмили Янукович немає.

ОНОВЛЕНО
Прессекретар Віктора Януковича Юрій Кірасир спростував повідомлення про нібито смерть Людмили Янукович.
“Інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами, про смерть Людмили Олександрівни Янукович – не більше, ніж найчорніший піар. Про сім’ю Януковичів якої брехні лише не писали. Але подібне переходить усі людські межі. У свою чергу, бажаємо Людмилі Олександрівні та всім міцного здоров’я”, – написав він у фейсбуці.

З останнього, що досі повідомляли про Людмилу Янукович – жінка мешкала в окупованому Криму на віллі, яку нібито купив для неї Віктор Янукович. Сам президент-втікач покинув дружину ще під час перебування при владі. Останні роки свого перебування в Україні він жив із коханкою, з нею ж і втік у Росію після перемоги Революції гідності.

Як писала “Новинарня“, вироком Оболонського райсуду Києва експрезидент-втікач Віктор Янукович 24 січня 2019 року був заочно визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, та отримав покарання у виді 13 років позбавлення волі.
Янукович оскаржив цей вирок, але на початку грудня 2021 року Верховний Суд залишив його чинним.

Читайте також:
Янукович подав ще один позов проти Верховної Ради

Унікальних переглядів: 710
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суспільний мовник оголосив фіналістів Нацвідбору на участь у “Євробаченні”

Національна суспільна телерадіокомпанія 24 січня оголосила перелік фіналістів відбору на участь у пісенному конкурсі “Євробачення”. Як заявили в компанії, до фіналу пройшли вісім виконавців: Alina Pash, «Тіні забутих предків»...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse