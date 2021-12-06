Верховний Суд залишив чинним вирок Януковичу у справі про держзраду

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Верховний Суд залишив без змін рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича і вирок у 13 років позбавлення волі.

Як передає “Новинарня“, про таке рішення суд ухвалив у понеділок, 6 грудня.

“Суд ухвалив: вирок Оболонського райсуду Києва та ухвалу Київського апеляційного суду стосовно Януковича залишити без змін, а касаційні скарги захисників Байдика, Біленка, Горошинського, Сердюка, та Федоренка і Фозекош – без задоволення”, – оголосив головуючий суддя Андрій Чистик.

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Ця постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Повний текст постанови оголосять 13 грудня 2021 року о 15:30.

Як інформувала “Новинарня“, вироком Оболонського райсуду Києва експрезидент-втікач Віктор Янукович 24 січня 2019 року був заочно визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, та отримав покарання у виді 13 років позбавлення волі.

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