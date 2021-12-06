Янукович оскаржує усунення з посади президента, ОАСК зареєстрував позов

Віктор Янукович. Фото 112.ua

У Окружному адміністративному суді Києва зареєстрували позов екс-президента України Віктора Януковича. Він оскаржив в судовому порядку постанову Верховної Ради за 2014 рік.

Про це повідомила в понеділок, 6 грудня, представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

“У Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього президента України В. Януковича до Верховної ради України (справа 640/34786/21)”, – написала вона в своєму телеграм-каналі.

За її словами, справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК.

“Натомість у цьому позові заявлено позовні вимоги “про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення”, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог”, – зазначила Совгиря.

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