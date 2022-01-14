Янукович подав ще один позов проти Верховної Ради

Віктор Янукович. Фото: AFP

Експрезидент-втікач Віктор Янукович подав до Окружного адміністративного суду Києва ще один позов проти Верховної Ради.

Про це в п’ятницю, 14 січня, повідомила представниця парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря в телеграмі.

“Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання Президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту”, – йдеться у повідомленні.

За словами Совгирі, ОАСК уже відкрив провадження у цій справі (№ 640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

“Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично будь-коли”, – наголосила Совгиря.

Вона нагадала, що Верховна Рада позбавила Януковича звання Президента України шляхом ухвалення закону від 4 лютого 2015 року №144-VIII, який зараз чинний.

“Конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного Суду України, проте КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний суду”, – зауважила Совгиря.

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