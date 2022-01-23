СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3857455 +15444
Летальні випадки:
99215 +86
Одужали:
3582908 +2030
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17497199 (+42049). Оновлено: 08:16 23.01.2022
Home / Світ / Америка / Канада готує рішення про передачу Україні зброї для тероборони, – ЗМІ

Канада готує рішення про передачу Україні зброї для тероборони, – ЗМІ

23/01/2022 13:15

Канада розглядає можливість передачі партії стрілецької зброї та військового спорядження для України на тлі зростання загрози масштабного вторгнення ЗС Росії.

Про це повідомила канадська телекомпанія CBC з посиланням на джерела, пише 23 січня “Європейська правда”.

У п’ятницю, 21 січня, коли канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 млн канадських доларів, він також натякнув на додаткову військову допомогу Україні.

За даними CBC, йдеться про підтримку, яка допоможе в оснащенні нових Сил територіальної оборони ЗСУ.

За словами двох поінформованих джерел, Канада розглядає для відправлення в Україну стрілецьку зброю, а також захисні жилети та захисні окуляри. Ці предмети повинні стати частиною пакету як “летального, так і нелетального спорядження”.

Рішення щодо пакету допомоги ще не прийнято. Однак джерела повідомили, що оголошення очікується після засідання канадського уряду наступного тижня.

Чи надішле Канада додаткові військові сили, щоб допомогти із підготовкою загонів самооборони, поки невідомо.
При цьому Канада є найбільшим західним постачальником військових інструкторів для підготовки військових в Україні.

Нагадаємо, цього тижня Велика Британія передала Україні понад 2 тисячі протитанкових установок, а США – ще близько сотні “джавелінів” та снаряди.

Читайте також:
Канада надасть Україні кредит у $100 млн

Унікальних переглядів: 91
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Мураєв прокоментував дані розвідки про те, що він має очолити окупаційний уряд

Колишній народний депутат, проросійський політик Євгеній Мураєв заперечив дані західних розвідок про те, що він може очолити уряд України в разі вторгнення військ РФ. Про це він сказав у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse