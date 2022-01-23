Канада готує рішення про передачу Україні зброї для тероборони, – ЗМІ

Канада розглядає можливість передачі партії стрілецької зброї та військового спорядження для України на тлі зростання загрози масштабного вторгнення ЗС Росії.

Про це повідомила канадська телекомпанія CBC з посиланням на джерела, пише 23 січня “Європейська правда”.

У п’ятницю, 21 січня, коли канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 млн канадських доларів, він також натякнув на додаткову військову допомогу Україні.

За даними CBC, йдеться про підтримку, яка допоможе в оснащенні нових Сил територіальної оборони ЗСУ.

За словами двох поінформованих джерел, Канада розглядає для відправлення в Україну стрілецьку зброю, а також захисні жилети та захисні окуляри. Ці предмети повинні стати частиною пакету як “летального, так і нелетального спорядження”.

Рішення щодо пакету допомоги ще не прийнято. Однак джерела повідомили, що оголошення очікується після засідання канадського уряду наступного тижня.

Чи надішле Канада додаткові військові сили, щоб допомогти із підготовкою загонів самооборони, поки невідомо.

При цьому Канада є найбільшим західним постачальником військових інструкторів для підготовки військових в Україні.

Нагадаємо, цього тижня Велика Британія передала Україні понад 2 тисячі протитанкових установок, а США – ще близько сотні “джавелінів” та снаряди.

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