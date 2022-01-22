Командувач ВМС ФРН визнав помилкою свою антиукраїнську заяву

Кай-Ахім Шенбах

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що його скандальні заяви про Україну були “особистою думкою”, що він недбало оцінив ситуацію та припустився помилки.

Про це віцеадмірал Шенбах написав у твіттері в суботу, 22 січня.

“Мої заяви про безпекову політику під час розмови в аналітичному центрі в Індії відображали мою особисту думку на той момент. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Бундесверу”, – зазначив офіцер.

У наступному твіті військовий моряк назвав свої слова “помилкою”.

“Я недбало, неправильно оцінивши ситуацію і не повинен був так чинити. У цьому немає нічого поганого. Це була очевидна помилка”, – визнав він.

Передісторія

Як писала “Новинарня“, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара заявив, що окупований Росією Кримський півострів “для України втрачений і ніколи не повернеться“.

Окрім того, віцеадмірал Шенбах назвав вступ України в НАТО поки що неможливим, а Грузії – “нерозумним”, і висловив думку, що Володимир Путін “заслуговує на повагу”.

Міністерство закордонних справ України назвало категорично неприйнятними висловлювання Шенбаха і виступило з вимогою їх публічного спростування.

Як сказав у коментарі Bild представник міністерства оборони Німеччини, Шенбаху доведеться дати своєму керівництву офіційні пояснення щодо своєї заяви про Крим, а “заяви щодо змісту та вибору слів жодним чином не відповідають позиції федерального міністерства оборони”.

МЗС України викликало посла Німеччини у зв’язку із заявами Шенбаха.

Заяви командувача флоту ФРН лише посилили сприйняття картини, коли на тлі зростання вторгнення РФ Німеччина відмовляє Києву в поставках летальної зброї та блокує експорт озброєння в Україну по лінії НАТО. Крім того, Берлін перешкоджає поставці з Естонії артилерійських систем Д-30 радянського виробництва, що раніше належали Фінляндії, а до того – НДР.

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