В Україні відновили роботу 95% сайтів держорганів, що постраждали від кібератаки, – СБУ

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Служба безпеки України заявила, що вже відновили роботу 95% сайтів, які нещодавно постраждали внаслідок кібератаки на державні інформаційні ресурси.

Про це в понеділок, 17 січня, повідомляє пресцентр СБУ.

“Під час кібератаки відбулася несанкціонована зміна сторінок сайтів та уражено ІТ-інфраструктуру органів державної влади, які використовували продукти одного і того ж розробника. Вказаний розробник теж постраждав. В атаці використано вразливості систем управління контентом сайту (OctoberCMS) та Log4j, а також скомпрометовані облікові записи співробітників компанії-розробника”, – йдеться в повідомленні.

зазначається, що внаслідок дій зловмисників пошкоджено MBR записи (службова інформація на носії, необхідна для доступу до даних, – “Н”) на окремих серверах та користувацьких комп’ютерах.

“При чому це стосується як операційних систем під управлінням Windows, так і Linux”, – повідомили в пресслужбі.

За даними СБУ, наразі триває збір цифрових доказів, аналіз винайденого шкідливого програмного забезпечення та лог-файлів систем, що зазнали втручання.

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Як інформувала “Новинарня“, 14 січня сайти Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ, Держказначейства і ще десятків державних органів України, портал держпослуг “Дія” тощо зазнали масштабної хакерської атаки.

На багатьох сайтах зловмисники розмістили послання українською, російською і польською мовами нібито від імені поляків (зі згадками про Волинь, ОУН-УПА тощо). Крім повідомлень про нібито викрадення персональних даних українців, у завантаженому зображенні містилося залякування – “бійтеся і чекайте гіршого”.

Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 із яких зазнали несанкціонованого втручання.

За висновком СБУ, зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки.

Сайти деяких міністерств не працювали і 15 січня.

Експерти називають кібератаку частиною російської гібридної агресії та внутрішньої дестабілізації України перед можливим військовим наступом.

У зв’язку з цією подією Євросоюз заявив, що скличе засідання Політичного й безпекового комітету на рівні послів для недопущення подальшої ескалації напруги навколо України.

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