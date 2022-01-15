СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3748079 +10569
Летальні випадки:
98195 +127
Одужали:
3551283 +6172
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17147892 (+39207). Оновлено: 08:12 15.01.2022
Home / Україна / Політика / Зеленський нарешті виступив зі зверненням: підтримав тренера Шеву після відставки

Зеленський нарешті виступив зі зверненням: підтримав тренера Шеву після відставки

15/01/2022 22:22

Президент України Володимир Зеленський звернувся до футбольного тренера Андрія Шевченка після його дочасного звільнення з італійського клубу “Дженоа”. Глава держави підтримав Шеву та запросив його працювати в Україну.

Про це йдеться в дописі на ФБ-сторінці президента, розміщеному ввечері в суботу, 15 січня.

“Андрій Миколайович, Шева.
Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом.
Тому нехай це буде лише «перший клубний млинець нанівець» на початку великої кар’єри великого тренера.
Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим!
І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому…” – сказано у зверненні Зеленського.

Допис ілюструє фото, на якому Зеленський вітає Шевченка на Майдані в День Незалежності.

Варто зазначити, що на тлі багатьох подій у внутрішній та зовнішній політиці публічна активність президента Зеленського у 2021 році майже не помітна. Деякий час він відпочивав у Буковелі, де зупинився в одному готелі з олігархом Коломойським. Після того на його фейсбук-сторінці містяться привітання з Різдвом, відгуки про запуск супутника “Січ” та про зустріч із президентом Азербайджану, а в інстаграмі – дивне відео про День “дякую”. Для повідомлення про нібито перший робочий день президента в ОП у січні використали фото, зроблене попереднього місяця.
При цьому Зеленський не коментував ескалацію на кордоні, безпекові переговори США та ЄС з росіянами щодо України, масовану кібератаку на сайти українських держустанов, проблеми в газопостачанні та ін.

Клуб “Дженоа” з Генуї відправив у відставку українського тренера Андрія Шевченка через незадовільні результати вже за два місяці після призначення. За цей час екснаставник збірної України не виграв в італійській Серії А жодного матчу.

Читайте також:
Помічницю Зеленського Левченко працевлаштували в ОП після скандалу з її чоловіком Гогілашвілі

Унікальних переглядів: 140
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський нарешті виступив зі зверненням: підтримав тренера Шеву після відставки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до футбольного тренера Андрія Шевченка після його дочасного звільнення з італійського клубу “Дженоа”. Глава держави підтримав Шеву та запросив його працювати в Україну. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse