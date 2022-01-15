Зеленський нарешті виступив зі зверненням: підтримав тренера Шеву після відставки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до футбольного тренера Андрія Шевченка після його дочасного звільнення з італійського клубу “Дженоа”. Глава держави підтримав Шеву та запросив його працювати в Україну.

Про це йдеться в дописі на ФБ-сторінці президента, розміщеному ввечері в суботу, 15 січня.

“Андрій Миколайович, Шева.

Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом.

Тому нехай це буде лише «перший клубний млинець нанівець» на початку великої кар’єри великого тренера.

Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим!

І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому…” – сказано у зверненні Зеленського.

Допис ілюструє фото, на якому Зеленський вітає Шевченка на Майдані в День Незалежності.

Варто зазначити, що на тлі багатьох подій у внутрішній та зовнішній політиці публічна активність президента Зеленського у 2021 році майже не помітна. Деякий час він відпочивав у Буковелі, де зупинився в одному готелі з олігархом Коломойським. Після того на його фейсбук-сторінці містяться привітання з Різдвом, відгуки про запуск супутника “Січ” та про зустріч із президентом Азербайджану, а в інстаграмі – дивне відео про День “дякую”. Для повідомлення про нібито перший робочий день президента в ОП у січні використали фото, зроблене попереднього місяця.

При цьому Зеленський не коментував ескалацію на кордоні, безпекові переговори США та ЄС з росіянами щодо України, масовану кібератаку на сайти українських держустанов, проблеми в газопостачанні та ін.

Клуб “Дженоа” з Генуї відправив у відставку українського тренера Андрія Шевченка через незадовільні результати вже за два місяці після призначення. За цей час екснаставник збірної України не виграв в італійській Серії А жодного матчу.

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