Помічницю Зеленського Левченко працевлаштували в ОП після скандалу з її чоловіком Гогілашвілі

Володимир Зеленський із Марією Левченко і її чоловіком Олександром Гогілашвілі

Особисту помічницю президента Володимира Зеленського Марію Левченко, яка протягом кількох років фактично працювала в кабінеті глави держави й отримувала зарплатню в ТОВ “Квартал-95”, торік у грудні офіційно працевлаштували в офісі президента України.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповіді ОП на запит журналістів “Слідство.Інфо”.

Зазначається, що Левченко працевлаштували 21 грудня 2021 року.

Це сталося через пʼять днів після виходу розслідування “Дружочки президента”, у якому фігурують Марія Левченко, її чоловік — ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

“Марію Левченко призначили на посаду заступниці керівника Кабінету президента України – керівниці Служби забезпечення заходів президента України. Водночас, в ОП не змогли повідомити деталі про її зарплатню і переадресували це питання до Державного управління справами”, – йдеться в повідомленні.

“Ми здобули! Нарешті Марія Левченко працює в офісі президента. Така відповідь на запит “Слідство.Інфо”. Ми не здобули! Що ця жінка 2,5 роки робила в офісі президента і на яких підставах??? І хто за це втратить посаду?”, – написала в фейсбуці журналістка Тетяна Ніколаєнко.

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Передісторія

Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.

Як відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко. У нього підтвердили російське громадянство.

Уже через пів року після призначення Гогілашвілі заступником міністра, у жовтні 2020 року, президент нагородив його орденом “За заслуги”.

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з урядової посади.

За даними “Новинарні“, Марія Левченко постійно працює в кабінеті Володимира Зеленського та у 2020 році брала участь у нараді в ОП, після якої було зірвано спецоперацію із затримання “вагнерівців”. Однак вона на той час не отримувала зарплату в офісі президента.

Згодом стало відомо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов мешкає в одному приватному будинку зі скандальним ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.

Цим будинком володіє Діана Стрелковська – дружина В’ячеслава Стрелковського, якого називають “організатором конвертцентрів”.

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