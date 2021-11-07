Андрій Шевченко очолив клуб Серії А

Тренер Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Колишній головний тренер збірної України, уславлений футболіст Андрій Шевченко офіційно очолив клуб італійської Серії А – “Дженоа”.

Про це генуезький клуб повідомив у неділю, 7 листопада, у твіттері.

Твіт італійців про це містить зокрема тег українською – #Шевченко.

Для призначення Шеви “Дженоа” звільнила Давіда Баллардіні.

У поточному чемпіонаті Серії А “Дженоа” перебуває в зоні вильоту – 18-те місце із 20-ти. При цьому “грифони” – один із найбільш титулованих клубів Італії, перший чемпіон цієї країни.

“Дженоа” стала першим клубом, який очолив Андрій Шевченко як тренер.

Досі він тренував лише збірну України – у 2016-2021 роках.

Нагадаємо, свої головні титули, зокрема “Золотий м’яч” 2004 року, Шевченко як гравець виграв саме в Італії, у складі “Мілана”.

Як писали днями італійські ЗМІ, Шевченко підпише контракт із “Дженоа” до літа 2024 року.

Його помічниками будуть Мауро Тассотті та Луїджи Ночентіні, які працювали з Шевою і в збірній України.

Шевченко зароблятиме клубі 1,8 млн євро на рік.

Свій дебютний матч в Серії А на посаді тренера Шевченко проведе 21 листопада проти “Роми”.

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