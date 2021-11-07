Андрій Шевченко очолив клуб Серії А

Колишній головний тренер збірної України, уславлений футболіст Андрій Шевченко офіційно очолив клуб італійської Серії А – “Дженоа”.
Про це генуезький клуб повідомив у неділю, 7 листопада, у твіттері.
Твіт італійців про це містить зокрема тег українською – #Шевченко.
Для призначення Шеви “Дженоа” звільнила Давіда Баллардіні.
У поточному чемпіонаті Серії А “Дженоа” перебуває в зоні вильоту – 18-те місце із 20-ти. При цьому “грифони” – один із найбільш титулованих клубів Італії, перший чемпіон цієї країни.
“Дженоа” стала першим клубом, який очолив Андрій Шевченко як тренер.
Досі він тренував лише збірну України – у 2016-2021 роках.
Нагадаємо, свої головні титули, зокрема “Золотий м’яч” 2004 року, Шевченко як гравець виграв саме в Італії, у складі “Мілана”.
Як писали днями італійські ЗМІ, Шевченко підпише контракт із “Дженоа” до літа 2024 року.
Його помічниками будуть Мауро Тассотті та Луїджи Ночентіні, які працювали з Шевою і в збірній України.
Шевченко зароблятиме клубі 1,8 млн євро на рік.
Свій дебютний матч в Серії А на посаді тренера Шевченко проведе 21 листопада проти “Роми”.
Читайте також:
Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!