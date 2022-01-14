В Україні створюють Стратегію розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів війни

Ілюстративне фото

На сторінці Міністерства у справах ветеранів до 17 січня триває інтернет-опитування, на основі результатів якого уряд напрацьовуватиме політику розвитку ветеранського бізнесу.

Про це інформує сайт руху “Чесно”.

“Наша громадська організація напрацьовує разом із Мінветом інструменти для залучення широкого кола стейкхолдерів. Ми вітаємо готовність уряду долучатися до створення політик за участю максимальної кількості зацікавлених сторін”, – зазначила лідерка руху “Чесно” Віта Думанська.

Результатом обговорень має стати напрацювання “Стратегії розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів до 2030 року”.

У Міністерстві у справах ветеранів зазначають, що потрібно підвищити конкурентоспроможність ветеранського бізнесу.

За результатами аналізу, який провело відомство, в Україні лідерами щодо реалізації підприємницьких ініціатив серед ветеранської спільноти є Рівненська область.

На неї припадає 30% від загальної кількості таких ініціатив, на Вінницьку область – 13% та Івано-Франківську – 5%.

Публічні консультації проводять у партнерстві з Національним демократичним інститутом міжнародних відносин (NDI).

Читайте також:

Український ветеранський фонд очолила Наталія Калмикова: що про неї відомо