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ДБР затримало екснардепа Немирівського за підозрою у шахрайстві. ВІДЕО

13/01/2022 21:45

У Києві правоохоронці затримали  народного нардепа VIII скликання від “Блоку Петра Порошенка” Андрія Немирівського. Його підозрюють в шахрайстві.

Про це в четвер, 13 січня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Затриманий зараз працює позаштатним радником голови Держекоінспекції.

Зазначається, що він пообіцяв допомогти представнику аграрного підприємства – гарантував, що за 17 тис. доларів “вирішить питання” щодо позитивного висновку оцінки впливу на довкілля від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Чиновник отримав дві тисячі доларів.13 січня його затримали слідчі ДБР під час одержання другої частини хабаря – 15 тис. доларів.

Справу попередньо кваліфікували як шахрайство у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). За це екснардепу загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

Зараз правоохоронці проводять обшуки в помешканні та на місці роботи фігуранта. Також перевіряється причетність до вказаного злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Державної екологічної інспекції.

Правоохоронці традиційно не називають імені затриманого. Однак, за даними ЗМІ, йдеться про Андрія Немирівського. Під час роботи у Раді він був членом Комітету з питань запобігання та протидії корупції.

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Україна

ДБР затримало екснардепа Немирівського за підозрою у шахрайстві. ВІДЕО

У Києві правоохоронці затримали  народного нардепа VIII скликання від “Блоку Петра Порошенка” Андрія Немирівського. Його підозрюють в шахрайстві. Про це в четвер, 13 січня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань....

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