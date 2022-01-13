Посадовця офісу генпрокурора викрили на хабарництві

Фото: пресслужба САП

Заступника начальника одного з відділів офісу генерального прокурора викрили у підбурюванні до надання 150 тисяч доларів хабаря.

Про це в четвер, 13 січня, інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

” (…) викрито заступника начальника відділу офісу генерального прокурора та посередника на підбурюванні третьої особи до надання 150 тис. доларів США неправомірної вигоди нібито керівництву офісу генерального прокурора та замаху на шахрайство”, – йдеться у повідомленні.

За даними САП, кошти мали бути передані за прийняте рішення про повернення вилучених під час обшуків чотирьох дорогих автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover) і подальше закриття кримінального провадження.

Працівнику офісу генпрокурора та посереднику оголошені підозри у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого корупційних злочинів.

Дії працівника ОГП кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 (підбурювання; замах на вчинення злочину; пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі; шахрайство) Кримінального кодексу України, його пособника – за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають, зокрема здійснюються обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються фігуранти.

Вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів.

“Це вже не перший ділок, виведений на чисту воду, який прикривається прізвищами керівників прокуратури. Торік ми завершили наймасштабніше в історії прокуратури кадрове перезавантаження за критеріями професійності та доброчесності через атестацію”, – написала в фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Вона наголосила, що “в новій прокуратурі не місце тим, хто нехтує присягою та етикою, плює на обов’язки чи порушує закон, який має захищати”.

“Тож очищення через притягнення до кримінальної відповідальності та дисциплінарні процедури – процес перманентний і принциповий. У нас не покривають своїх, не закривають очі на огріхи”, – наголосила Венедіктова.

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