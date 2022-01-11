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Росія перекидає до кордонів із Україною військові гелікоптери, – NYT

11/01/2022 13:44

Кількість російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, незважаючи на прогнози американської розвідки про зростання.

Проте чиновники США кажуть, що президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів.

Це може означати, що планування нападу триває, інформує видання The New York Times із посиланням на власні джерела в адміністрації США.

Американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальне число до 175 тисяч.

Поки пересування військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики, заявили американські чиновники.

Ударні і транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну, зазначає NYT із посиланням на неназваних чиновників з адміністрації США.

Офіційні особи США стверджують, що вікно для російського вторгнення обмежене, це продиктовано температурою: холодна погода з морозом дозволила би легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню.

Відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ принаймні до лютого.

За словами американського чиновника, щоби краще зрозуміти ситуацію, адміністрація Джо Байдена залучила метеорологів. Вони більш уважно розглянуть погодні умови в Україні в найближчі тижні.

Нагадаємо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки в Європі розпочалися у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі є ситуація навколо України.

В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​масштабної ​інтервенції РФ.
На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язувальних гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід. В Альянсі відкинули такі нахабні пропозиції щодо розподілу сфер впливу.

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