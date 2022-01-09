У Женеві стартують переговори США і РФ про Україну та Європу: сторони окреслили позиції

Літак російської делегації у Швейцарії. Кадр відео

Російська делегація вдень у неділю, 9 січня, прибула до Женеви для участі в переговорах зі США стосовно так званих “гарантій безпеки” у Європі, серед яких міститься й вимога Кремля, щоб Україна не вступала в НАТО.

Про це повідомляють російські урядові інформагентства.

У складі делегації Кремля – представники МЗС та міноборони. Її очолює заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

ТАСС повідомляє, що основний день переговорів призначено на понеділок, 10 січня, але очікується, що вже 9 січня ввечері сторони проведуть “попередню” частину зустрічі.

Наразі Рябков заявив, що Москва на майбутніх консультаціях “не піде на поступки”.

“Ми не з протягнутою рукою туди їдемо, ми їдемо із чітко сформульованим завданням, яке необхідно вирішити на тих умовах, які ми сформулювали. От і все”, – сказав представник держави-агресора.

Напередодні переговорів з Росією посадовці Сполучених Штатів висловили готовність внести певні зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Про це американські посадовці заявили 8 січня в ході телефонної конференції, організованої Білим домом, передає “Європейська правда” з посиланням на АР

Співрозмовники заявили, що адміністрація Джо Байдена буде відкрита у переговорах з Росією щодо скорочення можливого майбутнього розгортання наступальних ракет в Україні та накладення обмежень на військові навчання США та НАТО у Східній Європі.

Американці заявили, що США готові обговорити на переговорах з Росією певні обмежені аспекти своєї політики безпеки в Європі. Але вони наголосили, що будь-які домовленості залежатимуть від того, чи Росія зніме загрози для України, і що жодні рішення не прийматимуть без згоди України чи НАТО.

Вони також заявили, що США у жодному разі не будуть скорочувати свою військову присутність або військовий арсенал у Східній Європі, як того вимагає Росія (на цьому ж наголосили і в Пентагоні).

Водночас у разі російського вторгнення в Україну США у координації з союзниками та партнерами негайно накладуть “серйозні та непосильні” санкції на російську економіку, включаючи її фінансову систему та сектори, які вважаються критично важливими для Кремля, заявив журналістам один зі співрозмовників.

Крім санкцій щодо енергоносіїв та споживчих товарів, США та їхні союзники розглядають можливість запровадження заборони на експорт до Росії передових електронних компонентів, програмного забезпечення та супутніх технологій, що використовують американське обладнання.

За словами офіційних осіб, Росія може бути додана до групи країн з найсуворішими обмеженнями задля експортного контролю разом із Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією.

Це означає, що можливості РФ щодо отримання інтегральних схем та продукції, що містить інтегральні схеми, будуть серйозно обмежені через глобальне домінування американського програмного забезпечення, технологій та обладнання у цьому секторі. Вплив може поширитися на авіоніки, верстати, смартфони, ігрові приставки, планшети та телевізори.

Такі санкції також можуть бути націлені на критично важливу російську промисловість, у тому числі на її оборонний сектор і сектор цивільної авіації, що завдасть удару високотехнологічним амбіціям Росії.

Офіційні особи США категорично відкинули вимоги Росії про те, що НАТО більше не розширюватиметься на Cхід, і що США виведуть війська та зброю зі Східної Європи.

Що відбудеться

Переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки розпочнуться у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України.

Делегацію США представлятиме заступниця держсекретаря Венді Шерман.

12 січня аналогічні перемовини відбудуться між Росією та НАТО.

В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​масштабної ​інтервенції РФ. На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід. В Альянсі відкинули такі нахабні пропозиції щодо розподілу сфер впливу.

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