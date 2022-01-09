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Пентагон не погодиться на вимогу Кремля скоротити військову присутність в Європі

09/01/2022 13:24

Вашингтон не розглядає можливість скорочення чисельності американських військових у Європі.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі 8 січня.

“Телеканал NBC повідомляє про заходи, які США розглядають напередодні переговорів із Росією [запланованих на 10 січня]. Можу однозначно заявити: ми не розглядаємо скорочення військ в Європі або зміну позиції з цього питання. Ми також не розглядаємо зміни чисельності військ у країнах Балтії та Польщі”, – написав Кірбі у твіттері.

Як відомо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки розпочнуться у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України.
В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​масштабної ​інтервенції РФ. На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід. В Альянсі відкинули такі нахабні пропозиції щодо розподілу сфер впливу.

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