SayNOtoPutin: напередодні переговорів НАТО й РФ українців кличуть на флешмоб

Рух опору капітуляції закликав усіх небайдужих долучитися до кампанії-флешмобу “Скажи Путіну ні!”

Суть акції – напередодні міжнародних переговорів НАТО й РФ донести до Заходу, що компроміси з Путіним неприпустимі. Також активісти РОК вимагають від української влади відмовитися від російських сценаріїв “врегулювання ситуації”.

“На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду. Компроміси з Путіним призведуть лише до нових війн та жертв…

9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати «ні» Путіну та його імперській політиці. 9 січня у Києві об 11:30 ми зберемося на Михайлівській площі, щоб заявити позицію українців”, – ідеться в дописі на ФБ-сторінці РОК.

Рух опору капітуляції наголошує: “10 січня буде вирішуватися доля України. Вона може бути вирішена без нашої участі. Тому ми маємо вийти і передати своє послання світові. Українці збираються не тільки в Києві. В Чикаго, США, акція відбудеться о 15:00, місце – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорку, США – о 14:00, місце – Union Square Park. Закликаємо вас на 9 січня організовувати аналогічні акції на місцях”.

У РОК закликають:

Надрукуйте або напишіть на аркуші А4 чи більшого формату два гасла – #SayNOtoPutin та #UkrainiansWillResist (та/або українські варіанти #СкажиПутіну_НІ #УкраїнціЧинитимутьОпір) . Можна видрукувати зображення, яке додається до цього допису. Домовтеся з друзями та зробіть спільне фото з плакатом. Якщо не виходить ні з ким скоординуватися, можете сфотографуватися і самотужки. Можете сфотографуватися навіть біля своєї церкви після служби. Це може бути пам’ятна будівля, міська або сільська рада, табличка з назвою міста/села. Викладіть ваше фото у соцмережах – Фейсбук, Інстаграм, Твіттер тощо. В дописах використовуйте хештеги-гасла. Також пишіть, в якому місті чи селі зроблене фото. Ваші фото надсилайте в обговорення події , на електронну скриньку rok.org.ua@gmail.com або на сторінку Руху опору капітуляції. Обов’язково вкажіть, де саме зроблено фото. Про місце та час акцій у своїх містах повідомляйте в обговорення події.

“Ця акція має передати голос всіх українців, тому закликаємо утриматися від партійних прапорів та використовувати лише державні прапори й іншу національну символіку”, – додали ініціатори.

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