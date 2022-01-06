SayNOtoPutin: напередодні переговорів НАТО й РФ українців кличуть на флешмоб

Рух опору капітуляції закликав усіх небайдужих долучитися до кампанії-флешмобу “Скажи Путіну ні!”
Суть акції – напередодні міжнародних переговорів НАТО й РФ донести до Заходу, що компроміси з Путіним неприпустимі. Також активісти РОК вимагають від української влади відмовитися від російських сценаріїв “врегулювання ситуації”.
“На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду. Компроміси з Путіним призведуть лише до нових війн та жертв…
9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати «ні» Путіну та його імперській політиці. 9 січня у Києві об 11:30 ми зберемося на Михайлівській площі, щоб заявити позицію українців”, – ідеться в дописі на ФБ-сторінці РОК.
Рух опору капітуляції наголошує: “10 січня буде вирішуватися доля України. Вона може бути вирішена без нашої участі. Тому ми маємо вийти і передати своє послання світові. Українці збираються не тільки в Києві. В Чикаго, США, акція відбудеться о 15:00, місце – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорку, США – о 14:00, місце – Union Square Park. Закликаємо вас на 9 січня організовувати аналогічні акції на місцях”.
У РОК закликають:
“Ця акція має передати голос всіх українців, тому закликаємо утриматися від партійних прапорів та використовувати лише державні прапори й іншу національну символіку”, – додали ініціатори.
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