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Стала відома дата переговорів між США та Росією, де говоритимуть і про Україну

28/12/2021 09:07

Переговори між Сполученими Штатами та Росією мають відбутися 10 січня. Одним із питань буде ситуація навколо України.

Про це повідомляє “Голос Америки” у вівторок, 28 грудня, з посиланням на представника Ради з національної безпеки США.

“Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число”, – йдеться у повідомленні.

В адміністрації додали, що підхід президента Байдена до України полягає в об’єднанні союзу навколо двох шляхів: стримування та дипломатії. “Як Альянс, ми об’єднані щодо наслідків, з якими зіткнеться Росія, якщо вона почне наступ на Україну. Але ми також єдині у нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією”, – наголосили у Раді з безпеки.

“Коли ми сядемо до переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння щодо діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу “нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну”. Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія”, – цитує чиновницю українська служба Голосу Америки.

Очікується, що під час переговорів представники США та Росії обговорять ситуацію з безпекою навколо України та діяльність НАТО у Європі.

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