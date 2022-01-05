НАТО проведе зустріч з Україною напередодні переговорів із Росією

Ілюстративне фото

У Північноатлантичному альянсі скликали засідання Комісії Україна-НАТО за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі.

Про це в середу, 5 січня, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у твіттері.

“Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії”, – написав він.

Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022

У НАТО повідомили, що у понеділок, 10 січня, генеральний секретар Єнс Столтенберг прийме міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який також візьме участь у засіданні Комісії НАТО-Україна на рівні послів під головуванням Столтенберга.

Через два дні, 12 січня, заплановане проведення Ради Росія-НАТО, яку Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих “гарантій безпеки” і вимоги нерозширення НАТО.

Читайте також:

Німеччина більш готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО, – посол

Росія становить реальну загрозу безпеці Європи, – Міноборони Естонії