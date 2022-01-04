Росія становить реальну загрозу безпеці Європи, – Міноборони Естонії

Російська Федерація несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, адже ця держава не хоче жити в мирі.
Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет, передає видання Рostimees.
“Безпека нашого континенту та Альянсу перебуває під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі та демократії й не дає цього іншим”, – сказав урядовець.
За словами міністра, РФ дивиться на певні країни, як на території для завоювання.
“Деякі країни для нього всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невіднятне право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів”, – заявив Лаанет.
За його словами, зараз Естонія має “сильних союзників, з якими захищає і береже один одного”.
Нагадаємо, раніше в МО Естонії заявили, що планують надати Україні летальну зброю – протитанкові ракети Javelin, а також 122-міліметрові гаубиці.
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