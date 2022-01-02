Очільниця МЗС Естонії: Головна мета НАТО – не допустити ескалації РФ щодо України

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що головна мета контактів між представниками країн НАТО та Росією полягає в тому, щоб не допустити російської ескалації щодо України.

Про це з посиланням на ERR повідомляє “Суспільне“.

“Це правда, що зараз триває дуже активний дипломатичний процес, у рамках якого союзники спілкуються одне з одним та з Москвою. А напередодні ввечері була телефонна розмова між президентом Байденом та Путіним.

На наш погляд, основна мета цих контактів полягала в тому, щоб підтримувати канали діалогу відкритими, щоб за допомогою послань, які ми надсилаємо безпосередньо, утримати Москву від ескалації щодо України. Такі повідомлення зараз передаються як публічно, так і дипломатичними каналами. І союзники, звичайно ж, обмінюються інформацією з цього приводу”, – заявила очільниця естонського МЗС.

Лійметс нагадала, що держави Євросоюзу та Сполучені Штати ще в першій половині грудня домовилися про рішучу протидію в разі військової ескалації у прикордонних районах України, в тому числі за допомогою економічних санкцій.

Вона також додала, що дуже важливо запобігти військовій ескалації, зберегти відкритими канали для діалогу і допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність.

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